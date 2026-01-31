امدادرسانی به محلههای کوردستانی حلب
بنیاد خیریهی بارزانی نخستین کاروان کمکها را به شیخمقصود و اشرفیه رساند
در ادامهی کمکهای بشردوستانه به غرب کوردستان، بنیاد خیریهی بارزانی امروز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، نخستین محمولهی کمکهای خود را به دو محلهی کوردستانی شهر حلب (اشرفیه و شیخمقصود) رساند.
طبق اطلاعیهی این بنیاد، این کاروان با هدف حمایت از خانوادههای آواره ارسال شده و میان ۶۰۰ خانوار در این دو محله توزیع شده است. در این اطلاعیه تأکید شده است که «هدف از این کمکها، تداوم و وفاداری بنیاد خیریهی بارزانی به حمایت از خانوادههای آواره و تأمین نیازهای آنان است.»
اقلام توزیعشده شامل پتو، تشک، سبد غذایی، بستههای بهداشتی، شیر خشک و پوشک بچه بوده است. تاکنون بنیاد خیریهی بارزانی بیش از ۲۵۵ کامیون کمک بشردوستانه به شهرهای مختلف غرب کوردستان ارسال کرده و نزدیک به هشت هزار خانواده از این کمکها بهرهمند شدهاند.