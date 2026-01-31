گسترش واکنشهای بینالمللی و حمایتهای داخلی از روژآوای کوردستان
حمایتها از توافق امنیتی هسد با دمشق همچنان ادامه دارد
همزمان با اعلام توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و دولت دمشق، موجی از واکنشهای دیپلماتیک و حمایتهای مردمی در سطح منطقه و جهان شکل گرفته است. در حالی که شخصیتهای سیاسی و فرهنگی بر لزوم اتحاد کوردها و نقش محوری پرزیدنت بارزانی تأکید دارند، نمایندگان کشورهای غربی و اتحادیهی اروپا نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت مناطق کوردستانی در سوریه ابراز داشتهاند.
شورای دموکراتیک سوریه (مسد) و پارت برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، ضمن حمایت مشروط از توافق اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه، آن را گامی ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر دانستند. شورای دموکراتیک سوریه در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این توافق، اقدامی راهبردی برای پایان دادن به تنشها و زمینهسازی برای یک مرحلهی سیاسی جدید است. این شورا ضمن مخالفت با راهکارهای نظامی، بر لزوم حل ریشهای مشکلات و گذار مسئولانه برای جلوگیری از بازگشت استبداد تأکید ورزید.
در همین راستا، عایشهگل دوغان، سخنگوی دم پارتی، در حاشیهی «کنفرانس آشتی و دموکراسی» در استانبول، ضمن استقبال از هرگونه توافقی که مانع آوارگی مردم شود، تصریح کرد که در این مرحلهی حساس، بزرگترین سرمایهی کوردها «یکپارچگی و ساماندهی بیت کورد» است. وی همچنین با تقدیر از تلاشهای دیپلماتیک پرزیدنت بارزانی برای حفاظت از روژآوای کوردستان اظهار داشت: «ما با دیدهی احترام به این تلاشها مینگریم و گفتگوهایمان در این زمینه ادامه دارد.» دوغان همچنین از سیاستهای دولت ترکیه و انزوای تحمیلشده بر عبدالله اوجالان انتقاد کرد و تحقق آشتی را نیازمند گامهای عملی دانست.
دیپلماسی فعال در اربیل؛ حضور هیئت پارلمانی آلمان
همزمان با تحولات سوریه، یک هیئت بلندپایه از پارلمانتارهای آلمان به ریاست بریوان ایماس، نایبرئیس پارلمان ایالتی نوردراین-وستفالن، وارد اربیل شد. این هیئت که مورد استقبال مقامات دولت اقلیم کوردستان قرار گرفت، برنامهی فشردهای برای دیدار با پرزیدنت بارزانی، نچیروان بارزانی (رئیس اقلیم کوردستان) و مسرور بارزانی (رئیس دولت اقلیم کوردستان) دارد. محور اصلی این گفتگوها، بررسی وضعیت روژآوای کوردستان و تقویت روابط دیپلماتیک میان برلین و اربیل عنوان شده است.
نگرانیهای واشینگتن و بروکسل؛ موضع آمریکا و اتحادیه اروپا
در سطح بینالمللی، دون بایر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، کوردها را متحدی راهبردی برای ایالات متحده خواند و نسبت به وضعیت روژآوای کوردستان ابراز نگرانی کرد. وی با اشاره به تحولات اخیر و تغییرات در ساختار قدرت سوریه، تأکید کرد که علیرغم تحولات مثبت سیاسی، حفاظت از مردم و رفتار عادلانه با کوردها در عراق و سوریه باید تضمین شود. (شایان ذکر است که دونالد ترامپ هماکنون رئیسجمهور آمریکا است و سیاستهای این کشور در قبال منطقه همچنان مورد توجه ناظران قرار دارد).
از سوی دیگر، مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت و امور داخلی اتحادیهی اروپا، اعلام کرد که شرایط کنونی سوریه برای بازگشت گستردهی پناهجویان مساعد نیست. وی تأکید کرد که طبق قوانین اتحادیهی اروپا، سوریه هنوز کشوری امن محسوب نمیشود و اگرچه از تثبیت اوضاع حمایت میشود، اما بازگرداندن شهروندان به زادگاهشان در مقطع فعلی اقدامی مناسب نخواهد بود.
همبستگی در دیاسپورا؛ پیام سیاستمداران آلمانی و هنرمندان کورد
شهر بن آلمان نیز شاهد گردهمایی بزرگ کوردهای مقیم اروپا در حمایت از روژآوای کوردستان بود. دکتر رالف الیستر، شهردار کلن، با حضور در این مراسم، حمایت رسمی خود را از حقوق ملت کورد و خودمختاری روژآوای کوردستان اعلام کرد. وی هشدار داد که نباید اجازه داد فجایع گذشته علیه ایزدیها و سایر اقلیتها، این بار توسط گروههای شبهنظامی علیه کوردها تکرار شود.
شوان پرور، هنرمند نامدار کورد نیز در این مراسم، اتحاد کوردها در دیاسپورا را نشانهی بلوغ سیاسی و اجتماعی دانست و گفت: «این یکپارچگی ثابت کرد که کوردها بیپناه نیستند و صاحب دارند.» وی ضمن تقدیر ویژه از نقش پدرانهی پرزیدنت بارزانی در مدیریت بحرانها، به کوردها هشدار داد که نباید تنها به توافقات سیاسی دل خوش کنند، بلکه باید همواره روحیهی مقاومت را حفظ نمایند. پرور همچنین با محکوم کردن سوءاستفاده از مذهب برای خشونت، بر جایگاه والای زنان کورد و لزوم احترام جهانی به هویت کوردی تأکید کرد.