پرزیدنت بارزانی: ملت کورد سرنوشتی واحد دارد

پیام پرزیدنت بارزانی در گردهمایی بزرگ شهر بن آلمان در حمایت از روژآوای کوردستان قرائت شد

18 ساعت پیش

شیفا بارزانی، سرپرست عمومی «دیاسپورای کوردستانی»، روز شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، در جریان تظاهرات گسترده‌ی دیاسپورای کوردستانی در شهر بن آلمان، پیام پرزیدنت بارزانی را قرائت کرد. پرزیدنت بارزانی در این پیام با اشاره به حمایت کوردستانیان از روژآوا، این همبستگی را مایه‌ی افتخار دانسته‌ است.

در شهر بن آلمان، گردهمایی مردمی وسیعی با حضور هزاران نفر از کوردستانیان ساکن خارج از کشور و به همت کنفدراسیون روند کوردستانی، جهت اعلام حمایت از روژآوای کوردستان برگزار گردید. در این مراسم، شیفا بارزانی، سرپرست عمومی دیاسپورای کوردستانی در «بارگاه بارزانی»، پیام مهم پرزیدنت بارزانی را خطاب به شرکت‌کنندگان و جامعه‌ی بین‌الملل قرائت کرد.

پرزیدنت بارزانی در پیام خود ضمن قدردانی از یک‌صدایی و موضع میهنی کوردهای خارج از کشور، اظهار داشته است: «مایه‌ی افتخار است که کوردستانیان همواره صدایی نیرومند و متحد برای حمایت از آرمان‌های روا‌ی ملت خود در هر بخش از میهن هستند.»

ایشان با اشاره به تاریخ مبارزات ملت کوردستان، تقسیم کوردستان در قرن بیستم را ظلمی بزرگ برشمرد و تأکید کرد که رنج‌ها و مصائب نتوانستند اراده‌ی ملت ما را درهم بشکنند، بلکه کوردها هوشیارتر و در کسب حقوق خود مصمم‌تر شده‌اند.

فداکاری‌های ملت کورد

پرزیدنت بارزانی در بخشی از پیام خود به فداکاری‌های بی‌شمار مبارزان روژآوای کوردستان اشاره کرد که سال‌های متمادی آوارگی و زندان را تحمل کرده‌اند. ایشان افزود که این مبارزان در جنگ علیه تروریست‌های داعش، با خون جوانان خود به دژی برای دفاع از تمام بشریت تبدیل شدند.

تهدیدات نوین علیه روژآوای کوردستان

پرزیدنت بارزانی در پیام خود هشدار داد که اکنون روژآوای کوردستان با تهدیدی جدید و شرایطی پیچیده روبرو شده است؛ از این‌رو وظیفه‌ی ملی هر فرد کورد است که پشتیبان خواهران و برادران خود باشد. ایشان همچنین از جامعه‌ی بین‌الملل و کشورهای غربی خواست تا مسئولیت خود را در قبال کوردها بپذیرند و اجازه ندهند فجایع گذشته تکرار شود.

کورد؛ محافظ بشریت

پرزیدنت بارزانی تأکید کرد که کورد در جنگ با داعش محافظ بشریت بود، بنابراین اکنون وظیفه‌ی بشریت است که محافظ کوردستان باشد.

ملت کورد و آینده‌ای مشترک

پرزیدنت بارزانی خاطرنشان کرد که تفاوت‌های مرزی و دیدگاه‌های سیاسی نمی‌توانند پیوند تاریخی و ملی کورد را تضعیف کنند، زیرا کورد یک ملت است و آینده‌ای مشترک دارد. ایشان از تظاهرکنندگان خواست تا با روشی مدنی، صلح‌آمیز و با پایبندی به قوانین کشورهای محل اقامت خود، به فعالیت ادامه دهند. وی همچنین یادآور شد که مشکل کورد با رژیم‌هاست و نه با ملت‌ها؛ لذا نباید اجازه داد نفرت و تنش میان کورد و سایر ملت‌ها ایجاد شود، چرا که پیام کورد همواره صلح، انسان‌دوستی و همزیستی است.

تضمین حقوق ملت کورد

در پایان پیام، پرزیدنت بارزانی از دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) خواست که به آتش‌بس پایبند باشند و به گفتگو و تفاهم روی آورند. ایشان تأکید کرد که حقوق سیاسی، مدنی و میهنی ملت کورد باید در قانون اساسی آینده‌ی سوریه تضمین گردد. پرزیدنت بارزانی از کوردستانیان خواست که به آینده امید داشته باشند و همواره بر حقانیت آرمان ملت خود تکیه کنند.

این پیام و گردهمایی بزرگ شهر بن در حالی صورت می‌گیرد که روژآوای کوردستان در مرحله‌ی سیاسی و امنیتی حساسی قرار دارد. تصمیم اعزام نیروی پیشمرگه در سال ۲۰۱۴ برای حمایت از کوبانی و نقش پرزیدنت بارزانی در آن دوران، به عنوان مبنایی تاریخی برای اتحاد ملی کورد شناخته می‌شود. امروز در سال ۲۰۲۶، کوردهای دیاسپورا از طریق کنفدراسیون روند کوردستانی تلاش می‌کنند تا این همبستگی مورد نظر پرزیدنت بارزانی را به اهرمی دیپلماتیک بر کشورهای اروپایی تبدیل کنند تا حقوق اساسی کورد در سوریه‌ی جدید حفظ شود و از هرگونه حمله و محاصره‌ی جدید جلوگیری به عمل آید.