فاضل میرانی: هیچگونه توافقی با اتحادیهی میهنی بر سر تشکیل دولت و پست ریاستجمهوری صورت نگرفته است
تکذیب شایعات توافق نهایی میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان
مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، شایعهی دستیابی به توافق نهایی با اتحادیهی میهنی کوردستان را تکذیب و اعلام کرد که تاکنون هیچ موضوعی نهایی نشده است.
روز شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اینکه آیا با اتحادیهی میهنی کوردستان برای تشکیل کابینهی جدید دولت و تعیین پست ریاستجمهوری به توافق رسیدهاند، به صراحت گفت: «تا این لحظه، خیر.»
این اظهارات مقام ارشد پارت دموکرات نشان میدهد که با وجود تداوم گفتگوها، گرهی اختلافات بر سر تقسیم پستها و شیوهی مدیریت مرحلهی آینده هنوز باز نشده و دو طرف به نقطهی پایان نرسیدهاند. پیشتر چندین نشست میان هیئتهای مذاکرهکنندهی دو طرف برگزار شده بود، اما آنگونه که از سخنان فاضل میرانی برمیآید، مسئلهی ریاستجمهوری و تشکیل دولت همچنان به حالت تعلیق باقی مانده است.