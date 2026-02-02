هیئت «چارچوب هماهنگی» عراق بە اربیل سفر خواهد کرد

هیئتی بلندپایه به سرپرستی محمد شیاع سودانی صبح امروز وارد فرودگاه اربیل می‌شوند

12 ساعت پیش

در اقدامی برای رفع بن‌بست سیاسی عراق، هیئتی بلندپایه از «چارچوب هماهنگی» این کشور امروز، دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) وارد شهر اربیل مرکز اقلیم کوردستان خواهد شد.

بر اساس اطلاعات تأییدشده، هواپیمای حامل این هیئت به سرپرستی محمد شیاع سودانی، پیش از ساعت ۱۱:۰۰ بامداد در فرودگاه بین‌المللی اربیل فرود آمد.

هیئتی از مقامات ارشد دولت اقلیم کوردستان شامل ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، پشتیوان صادق، مسئول دفتر اربیل پارت دموکرات کوردستان، نوزاد هادی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات و امید خوشناو، استاندار اربیل از هیئت عراقی استقبال خواهد کرد.

هیئت بلندپایه بغداد علاوه بر محمد شیاع سودانی، شامل هادی اعامری و محسن مندلاوی نیز است که نماینده‌ی اکثریت احزاب عضو «چارچوب هماهنگی» هستند.

هدف از این سفر، میانجی‌گری بین احزاب کوردی برای حل نهایی پست ریاست جمهوری و تضمین پشتیبانی آنان از کابینه‌ی آینده دولت فدرال اعلام شده است.

عباس عامری، دبیرکل چارچوب هماهنگی، پیش از این اعلام کرده بود که این سفر بر اساس تصمیم آخرین جلسه‌ی رهبری این چارچوب صورت می‌گیرد و هدف راهبردی آن «ایجاد تفاهم و نزدیکی دیدگاه‌ها بین پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان» به ویژه در مورد حل مسئله ریاست جمهوری است.

عبدالرحمن جزایری، عضو ائتلاف دولت قانون نیز با تأیید جزئیات این سفر به «کوردستان۲۴» گفت: «سفر هیئت چارچوب هماهنگی به اربیل، گامی تعیین‌کننده است و گفت‌وگوها بر دو پرونده حساس و به‌هم‌پیوسته متمرکز خواهد بود: حل نهایی پست ریاست جمهوری برای کوردها و تعیین سمت نخست‌وزیری آینده عراق.»

برنامه‌ریزی شده است که این هیئت در جریان اقامت خود در اقلیم، علاوه بر اربیل به سلیمانی نیز سفر کرده و با طیفی از مقامات سیاسی کورد دیدار و گفت‌وگو کند.