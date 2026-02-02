وزیر امور خارجه‌ی روسیه: موضوع محاکمه‌ی رئیس‌جمهور پیشین سوریه از مدت‌ها پیش مختومه تلقی می‌شود

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه‌ی روسیه، روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) در مصاحبه‌ای پیرامون احتمال بازگرداندن بشار اسد به سوریه یا محاکمه‌ی وی تصریح کرد: «این موضوع مدت‌هاست به پایان رسیده است. متحدان ما کاملاً در جریان جزئیات ورود بشار اسد و خانواده‌اش به روسیه در دسامبر ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۳) هستند.»

لاوروف با اشاره به تهدیدات جانی علیه رئیس‌جمهور پیشین سوریه گفت: «او واقعاً با تهدید مرگ روبه‌رو بود و صرفاً به دلایل بشردوستانه این فرصت به او داده شد. کسانی که مسائل داخلی ما را پیگیری می‌کنند، می‌دانند که بشار اسد اکنون هیچ‌گونه دخالتی در امور سوریه ندارد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، روز چهارشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴) در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. پوتین در این دیدار بر حمایت مسکو از تلاش‌های دولت کنونی سوریه برای حفظ یکپارچگی خاک این کشور تأکید کرد. احمد شرع نیز با اشاره به عبور سوریه از چالش‌های متعدد، خواستار تداوم حمایت‌های روسیه شد.

این دومین دیدار شرع و پوتین پس از ملاقات اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) بود؛ با این حال، مسکو هنوز در خصوص مسئله‌ی استرداد و محاکمه‌ی بشار اسد با دولت فعلی سوریه به توافق نهایی نرسیده است.