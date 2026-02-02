آغاز تحقیقات قضایی عراق از تروریستهای داعشی بازگرداندهشده از سوریه
دستگاه قضایی عراق از شروع بازجویی و تحقیقات فنی از یک هزار و ۳۸۷ عضو داعش خبر داد
دادگاه تحقیقاتی کرخ اول، روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴)، در اطلاعیهای اعلام کرد که روند تحقیقات قضایی از تروریستهای داعشی تحت نظارت مستقیم رئیس شورای عالی قضایی آغاز شده است. این افراد مدتی پیش از زندانهای مناطق کوردستانی در سوریه (روژآوا) به عراق بازگردانده شدند.
در بیانیهی دادگاه آمده است: «تحقیقات توسط قضات متخصص در حوزهی مبارزه با تروریسم و با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق بشری انجام میشود. این اقدامات در چارچوب قوانین ملی و استانداردهای بینالمللی صورت میگیرد.» هدف از این تحقیقات، تکمیل پروندهها و پاسخگو کردن افراد دخیل در جنایات داعش، از جمله جنایت علیه بشریت و نسلکشی، عنوان شده است.
عملیات انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق از اواخر ماه گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰۰ نفر منتقل شدهاند؛ انتظار میرود این رقم به هفت هزار نفر برسد. مقامات بغداد اعلام کردهاند که این تروریستها در یک مکان واحد نگهداری نمیشوند، بلکه در چندین زندان امنیتی ویژه توزیع خواهند شد.