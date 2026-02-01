8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در بغداد و در بحبوحه‌ بحث‌های سیاسی فشرده و اتحادهای منطقه‌ای در حال تغییر، دکتر فواد حسین، نامزد پارت دموکرات کوردستان برای ریاست جمهوری عراق، مصاحبه‌ای اختصاصی با کوردستان۲۴ انجام داد.

او در حالی که عراق در برهه‌ای حساس از روند تشکیل دولت جدید قرار دارد، تصویر جامعی از مذاکرات بین اربیل و بغداد، چالش‌های امنیتی ناشی از تحرکات بقایای داعش و اقدام ظریف تعادل دیپلماتیک با مشارکت واشنگتن و قدرت‌های منطقه‌ای را ارائه داد.

مصاحبه با ورود قریب‌الوقوع هیئتی عالی‌رتبه از چارچوب هماهنگی شیعه به اربیل آغاز شد. فواد حسین تایید کرد که قرار است محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، به همراه هادی العامری و محسن المندلاوی، روز دوشنبه ۲ فوریه با پرزیدنت مسعود بارزانی، دیدار کنند. هدف اصلی این سفر، رفع بن‌بست پیش روی تشکیل دولت جدید عراق، به‌ویژه بررسی مسائل مربوط به سمت‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری این کشور است.

دکتر فواد حسین، نامزد پارت دموکرات کوردستان برای ریاست جمهوری عراق، جزئیات یک پیشنهاد مهم برای حل بن‌بست را شرح داد و فاش کرد که پارت دموکرات کوردستان حاضر است تا پست‌های کلیدی وزارتی را با بالاترین پست در کشور/ ریاست جمهوری، معامله کند. در حالی که پایتخت عراق در انتظار تشکیل دولت جدید است، فواد حسین تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان از وزن انتخاباتی قابل توجه خود برای عبور از اختلافات داخلی احزاب کورد و همچنین اصطکاک گسترده‌تر بین‌المللی پیرامون نامزدی نوری المالکی برای نخست‌وزیری استفاده می‌کند.

قرار است چشم‌انداز سیاسی در ۲ فوریه 2026 تغییر کند، زیرا هیئتی عالی‌رتبه از چارچوب هماهنگی، متشکل از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، هادی العامری و محسن المندلاوی، برای دیدار با پرزیدنت بارزانی، به اربیل سفر می‌کنند. انتظار می‌رود بحث‌ها بر تشکیل دولت جدید عراق، به‌ویژه انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، متمرکز باشد. در حالی که شایعات حاکی از آن بود که این هیئت به دنبال میانجیگری اربیل بین بغداد و واشنگتن در مورد نارضایتی ایالات متحده از نوری المالکی است، فواد حسین خاطرنشان کرد که اگرچه موضع ایالات متحده مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما تمرکز اصلی همچنان بر اتخاذ موضع متحد از سوی احزاب کورد است.

فواد حسین با اشاره به اختلاف بین واشنگتن و چارچوب هماهنگی، اذعان کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و چندین سناتور آمریکایی مخالفت خود را با نوری مالکی اعلام کرده‌اند. وی فاش کرد که اگرچه این چارچوب در جلسه اخیر، مالکی را به عنوان نامزد خود تایید کرد، اما ابعاد بین‌المللی همچنان پیچیده است. وی خاطرنشان کرد که مارک ساوایا دیگر در سمت خود نیست و تام باراک، سفیر ایالات متحده در جمهوری ترکیه و فرستاده ویژه به سوریه و نماینده در لبنان، اکنون در امور عراق فعال است. فواد حسین پیشنهاد کرد که مقامات عراقی باید به واشنگتن سفر کنند تا مشخص شود که آیا مخالفت ایالات متحده یک موضع دائمی یا موقت علیه یک فرد خاص یا یک جهت سیاسی است.

فواد حسین در تلاش برای شکستن بن‌بست با اتحادیه میهنی کوردستان، پیشنهاد قابل توجهی را که در جریان مذاکرات خود با قباد طالبانی ارائه کرده بود، شرح داد. پارت دموکرات کوردستان پیشنهاد داده است که در ازای سمت ریاست جمهوری، سمت‌های فعلی خود در بغداد - از جمله معاون نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر سازندگی و معاون رئیس پارلمان - را به اتحادیه میهنی کوردستان واگذار کند. او این درخواست را بر اساس جایگاه پارت دموکرات کوردستان به عنوان حزب دارای اکثریت رای‌دهندگان کورد مطرح کرد و خاطرنشان کرد که این حزب ۳۲ کرسی با ۱,۱۳۰,۰۰۰ رای در اختیار دارد، در حالی که اتحادیه میهنی کوردستان ۱۸ کرسی و تقریبا ۴۰۰,۰۰۰ رای دارد.

فواد حسین اظهار داشت:این یک مسئله شخصی نیست. من می‌دانم که سمت رئیس‌جمهور برای بلوک کورد در نظر گرفته شده است و بلوک کورد حق انتخاب دارد. پارت دموکرات کوردستان، به عنوان حزب دارای اکثریت آرا، حق دارد کسی را نامزد کند و بقیه امور به نمایندگان مجلس بستگی دارد که تصمیم بگیرند چه کسی رئیس جمهور شود. اگر ظرف پنج یا شش روز آینده قبل از جلسه پارلمان، توافق دوجانبه‌ای حاصل نشود، این موضوع از طریق رای‌گیری رقابتی در قوه مقننه تعیین خواهد شد.

فواد حسین فراتر از سیاست داخلی، به بحران امنیتی مربوط به شبه‌نظامیان داعش که در حسکه سوریه نگهداری می‌شوند، پرداخت. او تایید کرد که دولت فدرال عراق، در اصل، بازگرداندن این افراد را برای جلوگیری از فرارهای احتمالی پذیرفته است. از تقریبا ۸۰۰۰ شبه‌نظامی مورد بحث، بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر شهروند عراقی هستند که بسیاری از آنها رهبران عالی‌رتبه و خطرناکی هستند. وی تصریح کرد که بازگرداندن آنها به کشورشان منوط به کمک‌های بین‌المللی غرب، چه از نظر امنیتی و چه از نظر مالی، برای مدیریت هزینه‌های حبس طولانی‌مدت است. او همچنین خاطرنشان کرد که دادگاه‌های نیروهای سوریه دموکراتیک، فاقد اعتبار بین‌المللی هستند و این مجرمان را ملزم می‌کند که تحت صلاحیت قضایی عراق محاکمه شوند.

او در مورد وضعیت غرب کوردستان، از آتش‌بس و توافق بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه در دمشق حمایت کرد و بر اهمیت حفظ امنیت در امتداد مرز عراق تاکید نمود. وی از نقش تاریخی و حساس پرزیدنت بارزانی در میانجیگری بین دمشق و رهبری نیروهای سوریه دموکراتیک تمجید کرد و خاطرنشان کرد که هر دو طرف به توصیه‌های ایشان توجه کرده‌اند.

