هیئت عراقی در فرودگاه اربیل مورد استقبال مسرور بارزانی قرار گرفت

9 ساعت پیش

هیئتی از سران چارچوب هماهنگی شیعیان به ریاست نخست‌وزیر عراق وارد اربیل شد و قرار است با پرزیدنت بارزانی دیدار و گفت‌وگو کند.

هیئت بلندپایه‌ی چارچوب هماهنگی پیش‌ازظهر روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴)، وارد فرودگاه بین‌المللی اربیل شد. ریاست این هیئت را محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق و رئیس ائتلاف «سازندگی و توسعه» بر عهده دارد و هادی عامری، رئیس سازمان بدر، و محسن مندلاوی، رئیس ائتلاف «اساس»، وی را همراهی می‌کنند.

استقبال رسمی و دیدار با پرزیدنت بارزانی

این هیئت در فرودگاه مورد استقبال هیئت عالی‌رتبه‌ی دولت اقلیم کوردستان شامل مسرور بارزانی، نخست‌وزیر؛ ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان؛ پشتیوان صادق و نوزاد هادی از اعضای دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و امید خوش‌ناو، استاندار اربیل قرار گرفت. طبق گزارش‌ها، هیئت میهمان بلافاصله برای دیدار با پرزیدنت بارزانی راهی مقر بارزانی شد.

محورهای گفت‌وگو

خبرنگار کوردستان۲۴ گزارش داد که محور اصلی مذاکرات، نهایی‌کردن نامزدهای پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری عراق است. این در حالی است که مسرور بارزانی روز گذشته (اول فوریه) اعلام کرد هنوز توافق نهایی میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی در خصوص پست ریاست‌جمهوری حاصل نشده، اما گفت‌وگوها ادامه دارد.

پیچیدگی‌های انتخاب نخست‌وزیر

در خصوص پست نخست‌وزیری، بیت شیعی با اختلاف‌نظر مواجه است. پیام اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، باعث شده برخی خواستار کناره‌گیری نوری مالکی از نامزدی شوند، در حالی که گروهی دیگر هرگونه دخالت خارجی را رد می‌کنند. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق و عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در مصاحبه با کوردستان۲۴ تأکید کرد که پیام ترامپ معادلات را تغییر داده و احتمالاً هیئتی از عراق برای رایزنی در این خصوص به واشنگتن سفر خواهد کرد.