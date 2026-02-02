برگزاری آیین جشن چلهی زمستان ایزدیها در معبد لالش
ایزدیها امروز پایان چلهی زمستان را جشن میگیرند
روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴)، مصادف با جشن «چلهی زمستان» ایزدیهاست؛ جشنی که پیوندی عمیق با فصل سرما و طبیعت دارد. عصر امروز، بابا شیخ و شخصیتهای برجستهی ایزدی در معبد لالش گرد هم میآیند تا ضمن اجرای متون و سماع آیینی، آیینهای ویژهی این روز را بهجا آورند.
ایزدیها هرساله از ۲۵ دسامبر (۴ دی) تا اول فوریه (۱۲ بهمن) روزه میگیرند و روز دوم فوریه (۱۳ بهمن) را به عنوان «جشن چلهی زمستان» گرامی میدارند. لقمان سلیمان، مسئول اطلاعرسانی معبد لالش، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «بابا شیخ، روحانیون و چلهنشینان به مدت ۴۰ روز در سردترین ایام زمستان روزه میگیرند.»
در عصر روز جشن، مراسم با حضور بابا شیخ، مردان دینی و چلهنشینان آغاز میشود. ابتدا مراسم «گُوَند» (نوعی رقص آیینی) در مقابل «دریا کانی» اجرا شده و همزمان چراغهای معبد برافروخته میشوند. در فضایی آکنده از معنویت و در مقابل آتش هیزمها، نوای دف و نی (شمشال) نواخته شده و متون دینی که بازتابدهندهی روح فلسفی این آیین هستند، قرائت میشوند.
قوال الیاس، از شخصیتهای مذهبی ایزدی، با اشاره به اینکه این مناسبت یکی از مقدسترین جشنهای ایزدیان است، تأکید کرد که مراسم به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. وی افزود: «ارتباط عمیق اعیاد ایزدی با فصول و طبیعت، نشاندهندهی فلسفهی ژرف این آیین و پیوند آن با پدیدههای طبیعی است.»