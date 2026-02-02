حمایت گسترده از حقوق کوردها در سوریە

13 ساعت پیش

شهرهای بزرگ آلمان از جمله بن، دوسلدورف و کلن، شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، میزبان بزرگ‌ترین زنجیره‌ی تظاهرات کوردستانی در سال‌های اخیر بودند. این حرکت جمعی گسترده به عنوان اعتراض به وضعیت مناطق کوردستانی در شمال سوریه و درگیری‌های میان نیروهای دولتی و نیروهای دموکراتیک سوریه برگزار شد که طی آن هزاران نفر خواستار حفظ حقوق ملی خود و استقرار صلح شدند.

بر اساس آمار رسمی پلیس آلمان که رسانه‌هایی مانند DW و ZDF منتشر کردند، تنها در شهر بن نزدیک به ۱۵ هزار نفر در میدان هوفگارتن گرد هم آمدند. تظاهرکنندگان با برافراشتن پرچم کوردستان و شعارهای مختلف، نگرانی خود را از احتمال از دست دادن چارچوب اداری و استقلال مناطق کوردستانی در کوردستان غربی پس از توافق‌های اخیر آتش‌بس در سوریه ابراز کردند.

رسانه‌های آلمانی به این نکته اشاره کرده‌اند که کوردهای دیاسپورا در این مقطع نگرانی زیادی از پس‌رفت حقوق به دست آمده‌ی خود دارند.

تجمع مسالمت‌آمیز با حضور گسترده‌ی پلیس

رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که تظاهرات به شیوه‌ای بسیار آرام و مدنی برگزار شد و هیچ‌گونه تخلفی ثبت نشد، هرچند به دلیل حجم گسترده‌ی جمعیت، اختلال قابل توجهی در سیستم حمل و نقل عمومی و خیابان‌های شهر بن و دوسلدورف ایجاد شد.

اخبار رسانه‌های آلمانی نشان داد که صدها نیروی پلیس برای حفظ امنیت در محل تجمع مستقر شده بودند و از سازماندهی دموکراتیک فعالیت‌ها قدردانی کردند که در آن تنها پیام صلح و مطالبه‌ی حقوق مدنی شنیده می‌شد.

پیامی به اروپا در شرایط حساس

این حرکت گسترده‌ی کوردهای اروپا در زمانی رخ داد که سوریه دوران پرتلاطم و حساسی را می‌گذراند. پس از سال‌های طولانی مبارزه علیه داعش که در آن کوردها نقش اصلی ایفا کردند، اکنون تحولات سیاسی در دمشق و توافق‌های جدید با دولت سوریه، موجب تردید و نگرانی جریان کوردستانی شده است. تجمع‌های شهر بن و دیگر شهرهای آلمان، پیامی روشن به دولت فدرال آلمان و اتحادیه‌ی اروپا بود تا نقش مؤثرتری در تضمین حقوق کوردها در هر نقشه‌راه جدیدی برای آینده‌ی سوریه ایفا کنند و از هرگونه احتمال تکرار ظلم و سرکوب در منطقه جلوگیری کنند.

قدردانی کنفدراسیون جنبش کوردستانی از دیاسپورا و دولت آلمان

کنفدراسیون جنبش کوردستانی در بیانیه‌ای، از موضع ملی و متحدانه‌ی هزاران کورد دیاسپورا که در شهر بن برای حمایت از کوردستان غربی گرد هم آمده بودند، تقدیر کرد.

کنفدراسیون اعلام کرد که این تجمع گسترده که با شعار «برادری کوردها» برگزار شد، پیامی فولادین به جامعه‌ی بین‌المللی فرستاد که ملت کورد در هر چهار بخش کوردستان و در سراسر جهان، در برابر آرمان‌های مشروع خود همصدا و متحد هستند.

در این بیانیه، کنفدراسیون جنبش کوردستانی سپاس و قدردانی خود را به دولت فدرال آلمان، استاندار و پلیس شهر بن و ملت دوست آلمان ابراز کرد به خاطر تسهیلات و همکاری‌های فراوانی که ارائه دادند تا این فعالیت مدنی با موفقیت برگزار شود.

همزمان، کنفدراسیون به شیوه‌ای مدنی از شهروندان بن به خاطر مزاحمت و مشکلات ترافیکی که در نتیجه‌ی این تجمع ایجاد شد، عذرخواهی کرد و از آرامش و درک آنها که در رساندن صدای مظلومیت کوردها به مراکز تصمیم‌گیری یاری کردند، قدردانی کرد.

تأکید بر راهنمایی‌های پرزیدنت بارزانی

کنفدراسیون بر پایبندی خود به راهنمایی‌ها و دیدگاه‌های ملی پرزیدنت بارزانی برای ادامه‌ی مبارزه‌ی مدنی و دیپلماتیک در اروپا و جهان تأکید کرد.

اشاره شد که همان‌گونه که پرزیدنت بارزانی فرموده است، مرزهای مصنوعی و اختلاف نظرهای سیاسی نمی‌توانند پیوندهای تاریخی کوردها را تضعیف کنند، چرا که این ملت یک سرزمین است و صاحب آینده‌ای مشترک، بنابراین لازم است این اتحاد در مراکز تصمیم‌گیری به فشار سیاسی مؤثری تبدیل شود.

در بیانیه، جنبش کوردستانی تأکید کرد که پیام آنها همیشه پیام صلح، بشردوستی و همزیستی است و تصریح شد که مشکل ملت کورد تنها با رژیم‌های سرکوبگر است نه با ملت‌ها، بنابراین به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود که کینه و نفرت در برابر ملت‌های دیگر ایجاد شود.

کنفدراسیون وعده داد که در چارچوب قوانین کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند، به شیوه‌ای مدنی به دفاع از حقوق مردم کوردستان و حفظ شکوه پرچم خود ادامه دهند.

نمایش اتحاد ملی در صحنه‌ی بین‌المللی

تجمع ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴) در شهر بن که نزدیک به ۱۵ تا ۴۰ هزار کورد در آن شرکت کردند، به عنوان بزرگ‌ترین حرکت جمعی دیاسپورا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این فعالیت پس از یک سری تحولات سیاسی و نظامی در سوریه برگزار شد که طی آن کوردهای اروپایی تلاش کردند توجه کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را به حفظ چارچوب کوردستان غربی جلب کنند. کنفدراسیون جنبش کوردستانی از طریق این‌گونه بیانیه‌ها و فعالیت‌ها می‌خواهد تصویری سازمان‌یافته و دموکراتیک از کوردها به جهان نشان دهد و از دیپلماسی ملی به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی دولت اقلیم کوردستان استفاده کند.