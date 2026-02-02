آغاز اجرای توافقنامهی جامع میان نیروهای سوریهی دموکرات و دولت سوریه
در آغاز اجرای توافق جامع تدابیر امنیتی گستردهای در شهرهای حسکه و قامشلو به اجرا درآمده است
اجرای توافقنامهی جامع میان نیروهای سوریهی دموکرات (هَسَدَ) و دولت سوریه از امروز آغاز میشود؛ همزمان تدابیر امنیتی گستردهای در شهرهای حسکه و قامشلو به اجرا درآمده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از خبرنگار کوردستان۲۴ در قامشلو، امروز دوشنبه ۲ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) اجرای عملی توافقنامهی جامع میان نیروهای سوریهی دموکرات (هَسَدَ) و دولت سوریه آغاز شد. در همین چارچوب، از شب گذشته در شهرهای حسکه و قامشلو مقررات منع رفتوآمد اعلام شده و جنگندههای ائتلاف بینالمللی بر فراز آسمان این دو شهر به پرواز درآمدهاند.
طبق این گزارش، نیروهای امنیتی دولت سوریه از امروز در چهارراههای امنیتی شهر قامشلو مستقر شدهاند. این اقدام بخشی از مرحلهی نخست اجرای توافقنامهای است که تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اداری و مدنی را در بر میگیرد.
مرحلهی نخست اجرای تواقنامه؛ ادغام نیروها و تحویل مراکز کلیدی
در مرحلهی اول، یک لشکر نظامی جدید متشکل از ۳ تیپ و ۱۶ هزار نیرو از نیروهای هَسَدَ تشکیل خواهد شد. روند ادغام نیروهای هَسَدَ با نیروهای دولت سوریه حدود یک ماه به طول میانجامد.
همزمان، فرودگاه قامشلو و گذرگاههای مرزی به دولت سوریه تحویل داده میشود. در مرحلهی دوم نیز میادین نفتی منطقه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
تحولات امنیتی در حسکه و قامشلو
در حوزهی امنیتی، نیروهای وابسته به وزارت امور داخلی سوریه وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلو میشوند و فرآیند ادغام نیروهای آسایش با ساختار وزارت امور داخلی دولت سوریه آغاز خواهد شد.
همچنین در بعد نظامی، تصمیم به تشکیل یک لشکر جدید متشکل از ۳ تیپ نیروهای سوریهی دموکرات گرفته شده و در کنار آن، یک تیپ ویژه برای نیروهای کوبانی در چارچوب لشکری وابسته به استان حلب ایجاد خواهد شد.
ابعاد اداری و مدنی توافق
توافقنامه، حوزههای اداری و مدنی را نیز شامل میشود. بر این اساس، تمامی نهادهای ادارهی خودگردان در ساختار رسمی دولت سوریه ادغام میشوند و کارمندان غیرنظامی در سمتهای خود تثبیت خواهند شد.
مقررات منع رفتوآمد در شهرهای حسکه و قامشلو بنا بر اعلام ادارهی امنیت داخلی، تا ساعت ۶ عصر امروز ادامه خواهد داشت. هدف از این تصمیم، جلوگیری از بروز هرگونه ناآرامی امنیتی عنوان شده است. مقامهای امنیتی هشدار دادهاند که با هرگونه نقض این مقررات یا ایجاد اختلال امنیتی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
موضع شورای میهنی کورد در سوریه
شورای میهنی کورد در سوریه (اَنَکَسَ) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که توافق میان دولت سوریه و هَسَدَ باید بهصورت جدی و بلندمدت اجرا شود.
در این بیانیه آمده است که این توافق نیازمند رهبری مسئولانه است تا شهروندان از وضعیت ناآرام کنونی رهایی یافته و بتوانند به مناطق و خانههای خود بازگردند.
اَنَکَسَ همچنین به مرسوم شمارهی ۱۳ اشاره کرده و آن را نقطهی آغاز مهمی برای گفتوگویی جدی در راستای تحقق حقوق ملی، پایان دادن به ظلمهای گذشته از مسیر قانون اساسی و تضمین حقوق تمامی مؤلفههای جامعهی سوریه بر پایهی مشارکت واقعی، عدالت و برابری دانسته است؛ امری که به گفتهی این شورا، ضامن ثبات پایدار و زندگی شایسته برای همهی شهروندان سوریه خواهد بود.
زمان امضا و چارچوب کلی توافقنامه
توافقنامهی جامع میان نیروهای سوریهی دموکرات (هَسَدَ) و دولت سوریه در تاریخ ۲۹ ژانویهی ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴) امضا و روز بعد بهطور رسمی اعلام شد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری «مجلّه»، این توافق شامل ۱۴ بند است که در ۴ مرحله و طی یک ماه اجرا میشود و مرحلهی پنجم آن به پایبندی دائمی طرفین اختصاص دارد.
محورهای اصلی توافقنامه
۱. آتشبس و زندانها
اعلام آتشبس دائمی و فراگیر، توقف بازداشتها و حملات، و ادامهی حفاظت از زندانهای داعش توسط هَسَدَ با پشتیبانی لجستیکی کامل.
۲. عقبنشینی نظامی
خروج نیروهای هَسَدَ از شهرهای حسکه و قامشلو به پادگانهای توافقشده؛ در مقابل، عقبنشینی فوری ارتش سوریه به منطقهی شدادی در جنوب حسکه.
۳. تشکیل نیروی نظامی در حسکه
ایجاد یک لشکر ویژهی استان حسکه زیر نظر وزارت دفاع سوریه و ادغام نیروهای هَسَدَ در قالب سه تیپ.
۴. نیروهای کوبانی
ادغام نیروهای نظامی کوبانی بهعنوان یک تیپ در لشکر نظامی وابسته به استان حلب.
۵. پروندهی امنیتی و وزارت امور داخلی
استقرار ۱۵ خودروی امنیتی در هر یک از شهرهای حسکه و قامشلو و آغاز ادغام نیروهای آسایش با وزارت امور داخلی.
۶. تقسیم مناصب عالی
تعیین استاندار حسکه با معرفی هَسَدَ، فرمانده پلیس و امنیت استان با معرفی دولت سوریه و تعیین معاون وزیر دفاع با معرفی هَسَدَ.
۷. تحویل مراکز حساس
تحویل میادین نفتی «رمیلان» و «سویدیه» و ادغام کارکنان آنها در وزارت نفت؛ همچنین تحویل فرودگاه قامشلو به سازمان هواپیمایی کشوری.
۸. گذرگاههای مرزی
اعزام تیمهای مرزی به گذرگاههای سمالکا و نصیبین، رسمیسازی فعالیت کارکنان غیرنظامی و جلوگیری از انتقال سلاح و نیروهای خارجی.
۹. نهادهای مدنی
نظارت دولت سوریه بر تمامی نهادهای مدنی استان حسکه و ادغام ساختارهای خودگردان در نهادهای دولتی.
۱۰. ممنوعیت حضور نظامی در شهرها
ممنوعیت ورود نیروهای نظامی به شهرها و شهرکها، بهویژه مناطق کوردستانی.
۱۱. بهرسمیت شناختن مدارک تحصیلی
تأیید تمامی مدارک آموزشی صادرشده از سوی ادارهی خودگردان شمال و شرق سوریه.
۱۲. فعالیت سازمانها و رسانهها
صدور مجوز برای فعالیت سازمانهای مدنی، فرهنگی و رسانهای مطابق قوانین جاری.
۱۳. آموزش زبان کوردی
گفتوگو با وزارت آموزشوپرورش دربارهی روند آموزش زبان کوردی و ملاحظات آموزشی مرتبط.
۱۴. بازگشت آوارگان
تضمین بازگشت تمامی آوارگان به شهرها و روستاهای خود از جمله عفرین، شیخ مقصود و سریکانی و تعیین مسئولان محلی در نهادهای مدنی این مناطق.