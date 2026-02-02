با آغاز اجرای توافق‌نامه‌ی نیروهای سوریه‌ی دموکرات و دولت سوریه، انفجاری در یکی از ورودی‌های شهر حسکه رخ داد

11 ساعت پیش

ژِوان عابد، خبرنگار کوردستان۲۴ در غرب کوردستان، اعلام کرد که از صبح امروز دوشنبه ۲ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) اجرای توافق‌نامه‌ی میان نیروهای سوریه‌ی دموکرات (هَسَدَ) و دولت سوریه به‌طور رسمی وارد مرحله‌ی عملیاتی شده است.

بر اساس این گزارش، از شب گذشته یکشنبه ۱ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴) مقررات منع رفت‌وآمد عمومی به‌صورت موقت در غرب کوردستان اعلام شده و جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی نیز بر فراز آسمان شهرهای حسکه و قامشلو در حال گشت‌زنی هستند. هدف از این اقدامات، نظارت بر اجرای دقیق توافق‌نامه عنوان شده است.

دلایل اعلام منع رفت‌وآمد

به گفته‌ی خبرنگار کوردستان۲۴، منع رفت‌وآمد موقت با هدف جلوگیری از بروز هرگونه تنش و بی‌ثباتی امنیتی، هم‌زمان با ورود نیروهای امنیتی دولت سوریه برای استقرار در چهارراه‌های امنیتی شهر قامشلو، اعمال شده است.

جزئیات انفجار در حسکه

در جریان پخش زنده‌ی گزارش وضعیت غرب کوردستان، انفجاری در شهر حسکه رخ داد که تصاویر آن به‌طور مستقیم از شبکه‌ی کوردستان۲۴ پخش شد.

در همین ارتباط، یک منبع از نیروهای امنیت داخلی اداره‌ی خودگردان در گفت‌وگو با هَورست رجب، خبرنگار کوردستان۲۴، گزارش کرد: «این انفجار بر اثر مین رخ داده و هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است.»

بر اساس این گزارش، محل وقوع انفجار در ورودی جنوبی شهر حسکه و به‌طور مشخص در تقاطع موسوم به «پانوراما» بوده است.

مراحل اجرای توافق‌نامه

طبق مفاد توافق‌نامه، در مرحله‌ی نخست یک لشکر نظامی جدید متشکل از ۳ تیپ و ۱۶ هزار نیرو از نیروهای هَسَدَ تشکیل می‌شود. روند ادغام نیروهای هَسَدَ و دولت سوریه حدود یک ماه به طول خواهد انجامید.

پس از تحویل فرودگاه قامشلو و گذرگاه‌های مرزی به دولت سوریه، در مرحله‌ی دوم، میادین نفتی نیز به این دولت واگذار می‌شود.

تحولات امنیتی و نظامی

در حوزه‌ی امنیتی، نیروهای وابسته به وزارت امور داخلی سوریه وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلو می‌شوند و فرآیند ادغام نیروهای آسایش با ساختار وزارت امور داخلی دولت سوریه آغاز خواهد شد.

در بعد نظامی نیز تصمیم به تشکیل یک لشکر جدید متشکل از ۳ تیپ نیروهای سوریه‌ی دموکرات گرفته شده است. هم‌چنین یک تیپ ویژه برای نیروهای کوبانی در چارچوب لشکری وابسته به استان حلب ایجاد خواهد شد.

ابعاد اداری و مدنی توافق

توافق‌نامه، ابعاد اداری و مدنی را نیز در بر می‌گیرد. بر این اساس، تمامی نهادهای اداره‌ی خودگردان در ساختار رسمی دولت سوریه ادغام می‌شوند و کارمندان غیرنظامی در سمت‌های شغلی خود تثبیت خواهند شد.

این اقدامات در مجموع، بخشی از روند مرحله‌ای اجرای توافقی است که هدف آن ایجاد ثبات امنیتی و اداری در مناطق کوردستانی سوریه عنوان شده است.