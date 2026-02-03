دیدارهای دوجانبه در حاشیه‌ی اجلاس در دستور کار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

8 ساعت پیش

اجلاس جهانی دولت‌ها با مشارکت مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در شهر دبی آغاز به کار می‌کند.

مسرور بارزانی شامگاه دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) بنا به دعوت رسمی محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی، وارد این شهر شد و در بدو ورود، از سوی عبدالله نعیمی، وزیر دادگستری امارات، مورد استقبال قرار گرفت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حاشیه‌ی این اجلاس، مجموعه‌ای از دیدارها و نشست‌های رسمی با مقام‌های ارشد امارات و همچنین رهبران و مسئولان کشورهای شرکت‌کننده برگزار خواهد کرد.

بر اساس اعلام منابع رسمی، این دیدارها با هدف تقویت روابط دوجانبه، گسترش همکاری‌ها و تبادل نظر درباره‌ی آخرین تحولات و تغییرات سیاسی و اقتصادی عراق و منطقه انجام می‌شود.