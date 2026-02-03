اجلاس جهانی دولتها با حضور مسرور بارزانی در دبی آغاز میشود
دیدارهای دوجانبه در حاشیهی اجلاس در دستور کار نخستوزیر اقلیم کوردستان
اجلاس جهانی دولتها با مشارکت مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در شهر دبی آغاز به کار میکند.
مسرور بارزانی شامگاه دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) بنا به دعوت رسمی محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس، نخستوزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی، وارد این شهر شد و در بدو ورود، از سوی عبدالله نعیمی، وزیر دادگستری امارات، مورد استقبال قرار گرفت.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در حاشیهی این اجلاس، مجموعهای از دیدارها و نشستهای رسمی با مقامهای ارشد امارات و همچنین رهبران و مسئولان کشورهای شرکتکننده برگزار خواهد کرد.
بر اساس اعلام منابع رسمی، این دیدارها با هدف تقویت روابط دوجانبه، گسترش همکاریها و تبادل نظر دربارهی آخرین تحولات و تغییرات سیاسی و اقتصادی عراق و منطقه انجام میشود.