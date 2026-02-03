چارچوب هماهنگی بر نامزدی نوری مالکی تأکید کرد

ظالمی: دیدار هیئت چارچوب هماهنگی با پرزیدنت بارزانی مثبت و امیدبخش بود

9 ساعت پیش

عبدالحسین ظالمی، از رهبران ائتلاف فتح، دیدار هیئت چارچوب هماهنگی با پرزیدنت بارزانی را گامی مهم و سازنده در مسیر حل اختلافات میان اربیل و بغداد توصیف کرد و از تداوم حمایت این چارچوب از نامزدی نوری مالکی خبر داد.

عبدالحسین ظالمی روز دوشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) در جریان حضور در برنامه‌ی «کوردستان ۲۴» اعلام کرد: دیدار امروز هیئت چارچوب هماهنگی با پرزیدنت بارزانی، دیداری بسیار مهم، مثبت و نویدبخش بود که می‌تواند زمینه‌ساز حل ریشه‌ای مسائل میان اقلیم کوردستان و دولت مرکزی عراق باشد.

وی افزود: این دیدار در چارچوب قانون اساسی و با تمرکز بر پرونده‌های مشترک میان اقلیم کوردستان و بغداد انجام شد و به باور من، یکی از مهم‌ترین دیدارها در سطح داخلی عراق به‌شمار می‌رود که می‌تواند به راه‌حل‌های اساسی برای اختلافات موجود منجر شود.

ظالمی با اشاره به اعتماد متقابل میان رهبری چارچوب هماهنگی و رهبری اقلیم کوردستان تصریح کرد: این اعتماد، به‌ویژه در ارتباط با حل پرونده‌های معوق و موضوع تعیین رئیس‌جمهور، می‌تواند به نتایج مثبتی منتهی شود.

این عضو ائتلاف فتح همچنین ابراز امیدواری کرد که جریان‌های کوردی بر سر یک نامزد واحد به توافق برسند و با یک گزینه مشترک وارد پارلمان شوند؛ زیرا به گفته‌ی وی، حضور کوردها با یک نامزد واحد، با روح قانون اساسی همخوانی دارد و روند رأی‌گیری را تسهیل می‌کند، در حالی که تعدد نامزدها می‌تواند این روند را با دشواری مواجه سازد.

ظالمی در پایان تأکید کرد: چارچوب هماهنگی همچنان بر نامزدی نوری مالکی پایبند است. این تصمیم پس از رایزنی‌های داخلی اتخاذ شده و تصمیمی کاملاً عراقی و در چارچوب حاکمیت ملی کشور است. وی افزود: اگر در آینده به این جمع‌بندی برسیم که تغییر نامزد در راستای منافع عراق است، از آن ابایی نخواهیم داشت، اما این تصمیم هرگز تحت فشار خارجی اتخاذ نخواهد شد.