استقرار نیروهای وزارت کشور سوریه و تحویل فرودگاه و مراکز راهبردی به دمشق

7 ساعت پیش

منابع خبری از اعلام منع رفت‌وآمد در شهر قامشلو هم‌زمان با ورود نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور سوریه به این شهر خبر دادند.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار کوردستان۲۴، روز سه‌شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) منع رفت‌وآمد در شهر قامشلو اعلام شده است. به گفته‌ی این منبع، نیروهای وابسته به وزارت کشور سوریه وارد شهر شده‌اند و شمار این نیروهای امنیتی به ۱۲۵ نفر می‌رسد.

در همین چارچوب، قرار است فرودگاه قامشلو نیز از امروز به‌طور رسمی به دولت سوریه تحویل داده شود. این اقدام در راستای اجرای توافق جامع میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) صورت می‌گیرد.

همچنین پس از تحویل فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی، میادین نفتی منطقه نیز تحت کنترل دولت دمشق قرار خواهد گرفت. از نظر امنیتی، نیروهای وابسته به وزارت کشور سوریه در مراکز شهرهای حسکه و قامشلو مستقر می‌شوند و روند ادغام نیروهای امنیت داخلی (آسایش) در این مناطق آغاز خواهد شد.