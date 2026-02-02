در واشنگتن از نقش پرزیدنت بارزانی در برقراری صلح در سوریه قدردانی شد

8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک هیئت اقلیم کوردستان با حضور آنو جوهر، وزیر حمل و نقل و ارتباطات و نماینده جامعه مسیحیان در شورای وزیران اقلیم کوردستان، در اجلاس جهانی برای آزادی ادیان و عقاید، و مراسم صبحانه میهنی آمریکا در واشنگتن، شرکت کرد و فعالیت‌های خود را‌ آغاز کرد.

این هیئت از تریفه عزیز، نماینده دولت اقلیم کوردستان در آمریکا و شماری از شخصیت‌های جامعه کوردستانی تشکیل شده است و در اولین روز اجلاس، دیدارهای مهمی با مقامات کشورها انجام داد.

اقلیم کوردستان نمونه عالی همزیستی و سازگاری

در جریان دیدار با سفیر سام براون ‌بک، رئیس مشترک اجلاس آزادی ادیان، هیئت اقلیم کوردستان، موفقیت‌هایی را که در تثبیت ارزش‌های متعالیِ گذشت و تکثر در کوردستان به دست آمده‌اند، مورد توجه قرار داد.

در این دیدارها ابتکار روز میهنی دعا در کوردستان مورد تمجید بین‌المللی قرار گرفت و شمار بسیاری از شخصیت‌های جهانی تمایل خود را برای مشارک در دور دوم این مراسم که قرار است در سال ۲۰۲۶ انجام شود، نشان دادند.

هیئت اقلیم کوردستان تاکید کرد که به دلیل دیدگاه‌ها و حکمت پرزیدنت بارزانی، اقلیم کوردستان به جامعه‌ای نمونه برای حفظ تنوع دینی و فرهنگی در منطقه تبدیل شده است.

تقدیر بین‌المللی از نقش پرزیدنت بارزانی در برقراری صلح در منطقه

یکی از محورهای اصلی دیدارهای واشنگتن، تقدیر از نقش موثر و تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی در توقف جنگ و خونریزی در غرب کوردستان و سوریه بود.

شرکت‌کنندگان در اجلاس، تاکید کردند که تلاش‌های دیپلماتیک و پی در پی پرزیدنت بارزانی، موجب رسیدن به توافق صلح بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک شد.

همچنین خاطرنشان شد که این گونه گفت‌وگو و تفاهمات، حفظ ملت‌ها و ممانعت از ظهور دوباره داعش و گروه‌های تروریستی را تضمین می‌کند و در نتیجه به نفع ثبات جهانی است.

ب.ن