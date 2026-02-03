معاون وزیر خارجهی آمریکا: خواهان خلع سلاح گروههای مسلح عراق هستیم
واشنگتن بر تشکیل دولتی صلحطلب و فراگیر در بغداد تأکید کرد
مایکل ریگز، معاون وزیر امور خارجهی آمریکا در امور مدیریت و منابع، اعلام کرد ایالات متحده خواهان تشکیل دولتی صلحطلب در عراق است که بتواند گروههای مسلح را خلع سلاح کرده و در جهت منافع همهی شهروندان عراقی عمل کند.
مایکل ریگز در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ گفت: هدف ما تشکیل دولتی در عراق است که توانایی کنترل و خلع سلاح گروههای مسلح را داشته باشد و همزمان بهصورت فراگیر در راستای منافع تمامی عراقیها فعالیت کند.
موضع واشنگتن دربارهی تغییر نمایندهی پروندهی عراق
وی در پاسخ به پرسشی دربارهی جایگزینی مارک ساوایا با تام باراک در پروندهی عراق اظهار داشت: تاکنون هیچ اعلام رسمی در اینباره منتشر نشده است، اما تام باراک در سوریه عملکردی موفق و متفاوت داشته و بهخوبی در راستای اجرای دستورکار دونالد ترامپ عمل کرده است.
دیدارها در عراق و اقلیم کوردستان
ریگز با اشاره به سفرهای اخیر خود گفت: بهتازگی در عراق و اقلیم کوردستان حضور داشتم. کنسولگری جدید آمریکا در اربیل افتتاح شده و دیدارهایی با شماری از مقامهای سیاسی و دولتی انجام دادیم. در این دیدارها، مقامهای عراقی را به تسریع در تشکیل دولت و تلاش برای خلع سلاح گروههای مسلح تشویق کردیم تا این گروهها بهصورت مسالمتآمیز وارد فرآیند سیاسی شوند.
تأکید بر دولت باثبات و دیپلماسی فعال
معاون وزیر خارجهی آمریکا افزود: ما از وجود عرف سیاسی در توزیع قدرت میان مؤلفههای مختلف عراق آگاه هستیم، اما همهی طرفها را به تشکیل دولتی صلحطلب، باثبات و توانمند تشویق میکنیم؛ دولتی که بتواند در راستای منافع همهی عراقیها عمل کرده و از منظر دیپلماسی با آمریکا و جامعهی جهانی تعامل سازنده داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: تاکنون تصمیمی رسمی دربارهی تغییر مارک ساوایا و مأموریت تام باراک در عراق اعلام نشده است، اما باراک پیشتر چه بهعنوان سفیر آمریکا در ترکیه و چه بهعنوان نمایندهی ویژهی آمریکا در سوریه، نقش مؤثری در پیشبرد سیاستهای دولت ترامپ ایفا کرده است.