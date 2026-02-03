وزارت کشور عراق خبر بازگشایی مرزها به روی پناهجویان سوری را تکذیب کرد
هیچ تصمیمی برای پذیرش موج جدید پناهجویان اتخاذ نشده است
وزارت کشور عراق با صدور بیانیهای، اخبار منتشرشده دربارهی بازگشایی مرزهای این کشور به روی پناهجویان سوری را بیاساس و نادرست دانست و هرگونه تصمیمگیری در این زمینه را رد کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که هیچ تصمیم رسمی برای پذیرش پناهجویان سوری اتخاذ نشده و مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها، فاقد اعتبار و دور از واقعیت است.
این واکنش پس از آن منتشر شد که طی روزهای گذشته، شایعاتی دربارهی آمادگی عراق برای پذیرش حدود ۳۵۰ هزار پناهجوی سوری از طریق گذرگاههای مرزی منتشر شده بود.
وزارت کشور عراق از شهروندان، فعالان رسانهای و نهادهای خبری خواست با دقت و مسئولیتپذیری با اخبار برخورد کنند و تنها به منابع رسمی استناد داشته باشند. در این بیانیه آمده است که انتشار اخبار نادرست میتواند موجب تشویش افکار عمومی شود و با توجه به ارتباط این موضوع با امنیت ملی و سیاستهای عمومی کشور، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
این وزارتخانه تأکید کرد که برای دریافت هرگونه اطلاعات رسمی، باید صرفاً به وبسایتها و حسابهای کاربری رسمی نهادهای دولتی مراجعه شود.