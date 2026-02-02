ویکتوریا تایلر: نباید به خاطر یک شخص روابط عراق و آمریکا به هم بخورد

9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – معاون دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا، می‌گوید که شواهد نشان می‌دهند سفیر فعلی آمریکا در ترکیه، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق شود. او درباره تشکیل دولت جدید در عراق گفت که رهبران چارچوب هماهنگی شیعه متوجه شده‌اند باید نخست‌وزیری را معرفی کنند که هم آمریکا و هم ایران وی را قبول داشته باشند. درباره اوضاع غرب کوردستان نیز گفت که رئیس‌جمهور آمریکا از رئیس‌جمهور فعلی سوریه حمایت می‌کند و نیروهای سوریه دموکراتیک باید خود را با شرایط پس از خروج نیروهای آمریکا از سوریه، وفق دهد.

دوشنبه ۲ فوریه، ویکتوریا تایلر، معاون دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت که برقراری آتش‌بس بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق، یک گام بسیار مهم به سوی آینده است. او ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس در سوریه ادامه پیدا کند و حفظ امنیت منطقه را تضمین کند.

وی افزود: نگرانی‌هایی در خصوص نقش آمریکا در سوریه وجود دارد، به خصوص که در ابتدا چنانکه لازم بود نتوانست بر دمشق فشار وارد کند و خشونت‌ها و نقض حقوق شهروندان را متوقف کند، اما اکنون تا حدودی تلاش کرده است که میانجیگری کند، به طوریکه حقوق کوردها حفظ شود.

در خصوص خروج نیروهای آمریکا از سوریه نیز گفت که باید نیروهای سوریه دموکراتیک واقعیت را قبول کند، باید خود مسئولیت حفظ امنیت منطقه را بر عهده بگیرد و در دولت آینده سوریه مشارکت داشته باشد و موثر باشد.

تایلر در ادامه توضیح داد: در دولت آمریکا فشارهای بسیاری برای کاهش نیروها در سوریه اعمال می‌شد. ترامپ حمایت بسیاری از احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه می‌کند. به همین دلیل توان نیروهای سوریه دموکراتیک کاهش یافت و موجب نگرانی شد. او گفت که با اینحال در کنگره آمریکا حمایت بسیاری از کوردها می‌شود، تا حقوق آنها در سوریه حفظ شود، اما لازم است که همه طرف‌ها به خصوص نیروهای سوریه دموکراتیک در مورد برخی مسائل مصالحه کنند.

معاون دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا گفت شواهد نشان می‌دهند که تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آن کشور به سوریه و لبنان، فرستاده آمریکا به عراق هم باشد. همچنین تاکید کرد که باراک فردی باهوش است و تجارب بسیاری در عراق دارد.

ویکتوریا تایلر، افزود که موضع آمریکا در خصوص نوری مالکی، نامزد چارچوب هماهنگی شیعه برای نخست‌وزیری عراق، جای تعجب نیست، زیرا او سابقه‌ بدی در آن سمت دارد. در کابینه او زمینه برای ظهور داعش فراهم شد و جنگ فرقه‌ای در عراق آغاز شد.

وی از دیدار خود با برخی منابع در چارچوب هماهنگی شیعه خبر داد و گفت همه آنها توافق نظر دارند که نخست‌وزیری را انتخاب کنند که هم ایران و هم آمریکا او را قبول داشته باشند. تایلر تاکید کرد روابط آمریکا و عراق مهم‌تر از آن است که به خاطر یک شخص بر هم زده شود. او گفت اگر دوباره مالکی را انتخاب کنند، عراق با خطر بسیار بزرگی مواجه خواهد شد که رفع کردن آن بسیار دشوار خواهد بود.

ب.ن