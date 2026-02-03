مسرور بارزانی در اجلاس جهانی دولتها در دبی: اقلیم کوردستان بخشی از راهحل تحولات منطقه است
تأکید نخستوزیر بر نقش اقلیم کوردستان در پیشرفت و امنیت منطقه
اجلاس جهانی دولتها با مشارکت مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در شهر دبی آغاز به کار کرد.
مسرور بارزانی در حاشیهی این رویداد بینالمللی، بر نقش فعال اقلیم کوردستان در حل مسائل منطقهای و اهمیت همکاریهای بینالمللی برای بهبود خدماترسانی به شهروندان تأکید کرد.
تأکید بر نقش اقلیم کوردستان در حل چالشهای منطقه
مسرور بارزانی در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: اقلیم کوردستان همواره بخشی از راهحل بوده است؛ چه در عرصهی سیاسی، چه در زمینهی تأمین امنیت و ثبات، و چه در حوزهی توسعهی اقتصادی. وی افزود حضور در اجلاس جهانی دولتها فرصتی مهم برای تبادل دیدگاه با رهبران و مقامهای کشورهای جهان و منطقه، بهویژه دربارهی تحولات جدید خاورمیانه، بهشمار میرود.
نخستوزیر اقلیم کوردستان تصریح کرد که درک متقابل دیدگاهها و گفتوگوی سازنده میان طرفهای مختلف، کلید دستیابی به راهحلهای پایدار برای چالشهای منطقهای و جهانی است.
اصلاحات اقتصادی و چشمانداز همکاریهای بینالمللی
مسرور بارزانی با اشاره به روند اصلاحات اقتصادی در اقلیم کوردستان اظهار داشت: مدتهاست اصلاحات اقتصادی را آغاز کردهایم و این روند تأثیر مثبتی بر پیشرفت اقلیم داشته است. وی ابراز امیدواری کرد که با گسترش همکاری کشورهای دوست و همسایه، امکان ارائهی خدمات بیشتر و مؤثرتر به مردم کوردستان فراهم شود.
اهمیت حضور در مجامع بینالمللی
نخستوزیر اقلیم کوردستان مشارکت مستمر در اجلاسهای بینالمللی را دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: هر سکویی که امکان رساندن صدای مردم اقلیم کوردستان به جهان را فراهم کند، برای ما اهمیت دارد. ما تلاش میکنیم از هر فرصت مشروع برای نمایندگی مردم و انتقال دیدگاههای اقلیم کوردستان استفاده کنیم.
جزئیات برگزاری اجلاس جهانی دولتها
اجلاس جهانی دولتها تا روز ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) ادامه خواهد داشت و بیش از ۶ هزار شخصیت از بیش از ۱۵۰ کشور از جمله بیش از ۳۵ رئیس کشور و رئیس دولت و بیش از ۵۰۰ وزیر در آن حضور دارند. مسرور بارزانی برای پنجمین سال پیاپی در این رویداد شرکت میکند که نشاندهندهی جایگاه اقلیم کوردستان در سطح بینالمللی است.
بر اساس برنامهی اعلامشده، رئیس دولت اقلیم کوردستان در روز دوم اجلاس، چهارشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۶ (۱۵ بهمن ۱۴۰۴)، سخنرانی خواهد کرد و در آن، دیدگاههای خود دربارهی آیندهی حکمرانی در اقلیم کوردستان و تجربههای دولت اقلیم در زمینهی توسعهی اقتصادی را ارائه میدهد. وی همچنین در حاشیهی اجلاس، دیدارها و نشستهای متعددی با مقامهای ارشد امارات و رهبران کشورهای شرکتکننده برگزار خواهد کرد.
محورهای اصلی اجلاس
این اجلاس با شعار «طراحی دولتهای آینده» برگزار میشود و محورهایی همچون حکمرانی جهانی و رهبری مؤثر، رفاه اجتماعی و توانمندسازی، توسعهی اقتصادی و فرصتها، آیندهی شهرها و تغییرات جمعیتی را در بر میگیرد.
علاوه بر مقامهای سیاسی، بیش از ۸۰ سازمان بینالمللی و کارشناسان حوزههای مختلف در این رویداد حضور دارند. در طول سه روز برگزاری اجلاس، بیش از ۲۰۰ نشست تخصصی برگزار و ۱۵ گزارش راهبردی منتشر خواهد شد که هدف آنها بررسی چالشهای جهانی و ارائهی راهحلهای نوآورانه برای آیندهی حکمرانی است.