یک هیئت شورای میهنی کورد در سوریه با اسعد شیبانی دیدار کرد

8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – هيئت شورای میهنی کورد در سوریه، با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد و در این نشست بر حفظ حقوق شهروندان کورد در آن کشور، تاکید شد.

امروز دوشنبه ۲ فوریه، اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه از یک هیئت شورای میهنی کورد در سوریه، استقبال کرد.

ریاست این هیئت را محمد اسماعیل بر عهده داشت و در این دیدار بر حفظ تمامیت ارضی و حفظ امنیت داخلی سوریه و مرزهای آن تاکید شد.

وزیر خارجه سوریه بر حفظ حقوق شهروندان کورد در سوریه تاکید کرد، به طوریکه حقوق شهروندی همه حفظ شود.

همچنین هیئت شورای میهنی کورد از فرمان شماره ۱۳ ریاست جمهوری سوریه به عنوان یک گام مهم در راستای احقاق حقوق، استقبال کرد.

پیش از این سلیمان اوسو، عضو رهبری این شورا به کوردستان۲۴ گفت که دفتر وزیر خارجه سوریه از آنها برای برگزاری این دیدار دعوت کرده است.

همچنین تاکید کرد که شورای متبوع به منظور ارائه دیدگاه‌های سیاسی خود و مطالبات مردم کورد از دمشق، دعوت را پذیرفته است.

ب.ن