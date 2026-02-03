نخستوزیر اقلیم کوردستان با نخستوزیر اردن دیدار کرد
مسرور بارزانی از حمایتهای اردن و پادشاه این کشور قدردانی کرد
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۳ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در حاشیهی نشست جهانی دولتها در دبی با جعفر حسان، نخستوزیر اردن، دیدار و گفتوگو کرد.
بهگزارش دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار دیدگاهها دربارهی وضعیت عمومی عراق و تحولات منطقه رد و بدل شد.
بر اساس بیانیهی منتشرشده، نخستوزیر اردن سلام و پیام پادشاه عبدالله دوم را به نخستوزیر اقلیم کوردستان ابلاغ کرد و بر تمایل اَمان برای گسترش بیشتر روابط دوجانبه تأکید ورزید. در مقابل، مسرور بارزانی ضمن قدردانی از حمایتهای اردن، بهویژه پادشاه این کشور، بر اهمیت تداوم همکاریها تأکید کرد.