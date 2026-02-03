سازمان ملل: حدود ۳۰۰ هزار پناهجوی سوری در عراق حضور دارند
بیش از ۸۸ درصد پناهجویان حاضر در عراق را شهروندان سوری تشکیل میدهند
سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در عراق اعلام کرد نزدیک به ۳۰۰ هزار پناهجوی سوری در این کشور حضور دارند.
لیلی کارلایو، سخنگوی این نهاد، گفت: در مجموع بیش از ۳۴۰ هزار پناهجو و آواره در عراق ثبت شدهاند که حدود ۸۸ درصد آنان شهروندان سوری هستند.
به گفتهی وی، بخش عمدهای از آوارگان داخلی عراق در سکونتگاههای خصوصی یا غیررسمی زندگی میکنند. همچنین بیش از ۱۰۱ هزار آوارهٔ عراقی در ۲۰ اردوگاه در اقلیم کوردستان اسکان دارند.
کمیساریای عالی پناهندگان بر ضرورت تضمین حفاظت از پناهجویان و آوارگان و دسترسی آنان به خدمات عمومی از جمله آموزش و مراقبتهای بهداشتی تأکید کرده است.
این نهاد اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳)، یکهزار و ۲۲۱ خانوادهی آواره شامل ۵ هزار و ۵۸۰ نفر اردوگاهها را ترک کرده و عمدتاً به مناطق اصلی سکونت خود در استانهای نینوا، صلاحالدین و دیگر مناطق بازگشتهاند. کمیساریا همچنین از ادامهی تلاشها برای یافتن راهکارهای پایدار جهت رسیدگی به وضعیت آوارگان داخلی خبر داد.