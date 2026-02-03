رئیس جمهور ایران: مأموریت گفتوگو با آمریکا به وزیر امور خارجه سپرده شد
پزشکیان: بە درخواست کشورهای دوست پیشبرد مذاکرات احتمالی آمریکا را بررسی میکنیم
مسعود پزشکیان اعلام کرد در پاسخ به درخواست کشورهای دوست و پیشنهاد رئیسجمهوری آمریکا، عباس عراقچی مسئول پیشبرد مذاکرات احتمالی با واشینگتن شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز سهشنبه ۳ فوریهی ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس اعلام کرد که در چارچوب پاسخ به درخواست کشورهای دوست منطقه و پیشنهاد رئیسجمهوری ایالات متحده دربارهی آغاز گفتوگوها، مأموریت بررسی و پیشبرد مذاکرات احتمالی را به عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، واگذار کرده است.
وی تأکید کرد در صورت فراهمبودن فضای مناسب و بهدور از تهدید و فشار، مذاکرات باید با رویکردی منصفانه، مبتنی بر عزت و حکمت و در چارچوب منافع ملی ایران پیش برود.
به گزارش خبرگزاری آکسیوس، قرار است روز جمعهی آینده استیو ویتکاف، نمایندهی ویژهی دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، و عباس عراقچی در استانبول دیدار و گفتوگوهای تازهای را دربارهی برنامهی هستهای ایران برگزار کنند.
سال گذشته نیز دور دیگری از مذاکرات میان آمریکا و ایران با میانجیگری عمان در مسقط برگزار شد، اما پیش از دستیابی به نتیجه، درگیری دوازدهروزه آغاز شد و در پی آن، تأسیسات هستهای و برخی مراکز نظامی ایران هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.