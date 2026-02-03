تداوم کمکهای بشردوستانهی مؤسسهی خیریهی بارزانی روژآوا
مؤسسهی خیرهی بارزانی، محمولههای جدیدی از شهرستان سوران به غرب کوردستان ارسال میکند
رئیس مؤسسهی خیریهی بارزانی روز سهشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد که کمکهای اداره سوران را به غرب کوردستان میرسانند و تاکنون خدمات گستردهای ارائه دادهاند.
موسی احمد، رئیس مؤسسه خیریه بارزانی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که تاکنون در چارچوب کمپینهای این مؤسسه در غرب کوردستان، ۵۵۸۲ لیتر نفت میان شهروندان توزیع شده است.
وی همچنین اشاره کرد که به عنوان یک وظیفهی اصلی و با هماهنگی وزارت بهداشت و ادارهکل بهداشت اربیل و دهوک، تیمهای این مؤسسه موفق شدهاند برای ۵۵۸۲ نفر خدمات معاینه و درمان پزشکی انجام دهند.
رئیس مؤسسهی خیریهی بارزانی در خصوص احیای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی توضیح داد که علاوه بر کارکنان حرفهای و قراردادی، در این مدت توانستهاند ۶۵۵ فرصت شغلی برای مردم غرب کوردستان فراهم کنند.
موسی احمد در بخش دیگری از سخنانش بر پیام این مؤسسه تأکید کرد و گفت: «ما فعالیتهای خود را بر اساس توصیههای پرزیدنت بارزانی انجام میدهیم. پیام ما این است که خدماتی که ارائه میدهیم نه صدقه است و نه منت، بلکه وظیفهای است بر دوش ما برای خدمت به خواهران و برادرانمان.»
وی در پایان اعلام کرد که با توصیهی مسرور بارزانی، رئیس هیئت امنای مؤسسه، امور به شیوهای کاملاً حرفهای مدیریت میشود و در آیندهای نزدیک دفتر رسمی مؤسسه خیریه بارزانی در غرب کوردستان افتتاح خواهد شد تا خدماترسانی به شهروندان با کیفیت بهتری انجام شود.