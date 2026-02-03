نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بر لزوم رعایت حقوق تمامی مؤلفه‌های این کشور تأکید کرد

3 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن حمایت از توافق جدید میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، بر لزوم رعایت حقوق تمامی مؤلفه‌های این کشور تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴)در حاشیه‌ی اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی، در جمع خبرنگاران به بررسی توافق اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و دولت سوریه پرداخت.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در خصوص این توافق اظهار داشت: «امیدواریم این رویداد سرآغازی برای توافقی پایدارتر میان طرفین باشد که صلح و ثبات را برای کشور به ارمغان آورد.»

مسرور بارزانی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق تمامی اقشار در سوریه‌ی جدید، تأکید کرد: «لازم است در این توافق دوجانبه، حقوق همه مؤلفه‌های سوریه محترم شمرده شود؛ به‌ویژه مردم کورد که رنج‌های بسیاری متحمل شده‌اند و شایسته آن هستند که به رسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار گیرند.»

توافق جامع میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه شامل بندهای مهمی از جمله یکپارچه‌سازی نهادهای نظامی و اداری و رسیدگی به حقوق مدنی و آموزشی کوردها در این کشور است. این اقدام با استقبال ایالات متحده آمریکا نیز مواجه شده و وزارت خارجه آن کشور، این توافق را «بنیانی برای پایان دادن به بحران‌های منطقه» توصیف کرده است.

اجلاس جهانی دولت‌ها با شعار «طراحی دولت‌های آینده» از امروز در دبی آغاز به کار کرد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. در این اجلاس که با حضور سران کشورها و رهبران جهانی برگزار می‌شود، مسرور بارزانی به دعوت رسمی حضور یافته است.