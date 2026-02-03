"دم پارتی" بازداشت اعضا و هوادارانش را محکوم کرد
دم پارتی بازداشت اعضا و هواداران خود را تلاشی ناکام برای شکستن اراده آنان دانست
تولای هاتیموغلاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، بازداشت اعضا و هواداران اپوزیسیون را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی ناکام برای شکستن اراده آنان دانست.
هاتیموغلاری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازداشت اعضای حزب سوسیالیست (ESP) که یکی از احزاب تشکیلدهنده "دم پارتی" است، بخش جداییناپذیری از سیاست سرکوب و فشاری است که حکومت علیه سوسیالیستها و صداهای معترض اعمال میکند.»
در این پیام آمده است: «ما هرگز این فشارها را نمیپذیریم. مراد چپنی، رئیس مشترک ESP و امین اورهان، عضو شورای حزب ما و تمام رفقای دیگری که بازداشت شدهاند، باید هرچه سریعتر و بدون قید و شرط آزاد شوند.»
این واکنش پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی بامداد امروز به دفاتر و مقرهای چندین سازمان و سندیکا از جمله (ESP, SKM, DİSK/LİMTER-İŞ, BEKSAV) یورش برده و شماری از فعالان و کارکنان این مراکز را بازداشت