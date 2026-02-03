سیروان بارزانی: عراق از کاروان پیشرفت تکنولوژی جهانی عقب مانده است

فرمانده‌ی محور شش نیروهای پیشمرگه نسبت به ظهور دوباره‌ی داعش هشدار داد

3 ساعت پیش

سیروان بارزانی با انتقاد از وضعیت تکنولوژی در عراق اعلام کرد در حالی که جهان به سمت اینترنت 6G می‌رود، دولت عراق هنوز مجوز 5G را صادر نکرده است؛ وی همچنین نسبت به ظهور مجدد داعش هشدار داد.

سیروان بارزانی، فرمانده‌ی محور شش نیروهای پیشمرگه (گویر - مخمور) و مالک شرکت «کورک تلکام» امروز سه‌شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ در دبی، حضور در نشست جهانی دولت‌ها در امارات را دارای اهمیت راهبردی دانست و گفت: «علاوه بر مقامات دولتی، تصمیم‌گیرندگان شرکت‌ها و بازرگانان بزرگ جهان نیز در این نشست حضور دارند.»

به گفته‌ی سیروان بارزانی، جهان به سوی عصر هوش مصنوعی (AI) و نسل ششم اینترنت حرکت می‌کند. وی با ابراز تاسف از کندی پیشرفت در عراق گفت: «عراق متاسفانه طبق معمول از قافله جهانی عقب مانده است. در حالی که دنیا در حال به‌کارگیری اینترنت 6G است، دولت فدرال هنوز اجازه استفاده از 5G را نداده است. ما به عنوان شرکت تمامی آمادگی‌ها را کسب کرده‌ایم، اما بغداد مجوز نمی‌دهد.»

در خصوص اختلافات میان شرکت کورک و سازمان رسانه و ارتباطات عراق، سیروان بارزانی اظهار داشت: «اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد و هر بار بهانه‌ای می‌آورند. نخست‌وزیر سودانی کمیته‌ای تشکیل داده بود، اما بعید می‌دانم این مسئله به سادگی حل شود.» وی دلیل اصلی این مشکلات را «اهداف سیاسی» دانست و قطع ارتباطات ۵ میلیون مشترک را اقدامی بی‌سابقه و دارای تبعات منفی توصیف کرد.

فرمانده‌ی محور شش نیروهای پیشمرگه در بخش دیگری از سخنانش به خطرات بازگشت داعش اشاره کرد و گفت: «پس از رویدادهای اخیر سوریه و تنش‌های میان هسد و دولت دمشق، تهدیدات داعش افزایش یافته است و ما به طور مداوم تحرکات آنان را رصد می‌کنیم.»