نشست آزادی ادیان در واشنگتن با حضور نمایندگان بیش از ۸۰ کشور برگزار شد

4 ساعت پیش

آنو جوهر، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، به نمایندگی از اقلیم کوردستان در نشست آزادی ادیان شرکت کرد.

آنو جوهر در حاشیه این نشست به کوردستان۲۴ گفت: «بسیاری از شرکت‌کنندگان هنگامی که متوجه حضور ما از اقلیم کوردستان می‌شوند، همزیستی مسالمت‌آمیز تمامی مؤلفه‌ها و ادیان در اقلیم و نقش پرزیدنت بارزانی در گرد هم آوردن آنان زیر پرچم کوردستان را می‌ستایند.»

وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان افزود که شرکت‌کنندگان در این نشست خواهان مشارکت در نیایش ملی هستند که قرار است در کوردستان و تحت نظارت پرزیدنت بارزانی برگزار شود.

وی تصریح کرد: «در اکثر مراسم‌های مربوط به ادیان و اقلیت‌ها، با احترام و شگفتی از نقش پرزیدنت بارزانی در حمایت از روند صلح و دیدارهای ایشان با طرف‌های مختلف برای برقراری ثبات در منطقه، به‌ویژه در سوریه، توافق میان هسد (SDF) و دمشق و توقف درگیری‌ها در غرب کوردستان یاد می‌کنند.»

آنو جوهر دلیل همزیستی میان ادیان و مؤلفه‌ها در کوردستان را نتیجه سیاست حکمرانی حکیمانه پرزیدنت بارزانی، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم دانست و گفت: «ما این باور را از نیاکانمان به ارث برده‌ایم و این همزیستی اکنون به سپری برای اقلیم کوردستان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شده است.»