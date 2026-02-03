اخبار

حضور نماینده‌ی اقلیم کوردستان در نشست آزادی ادیان واشنگتن؛ تاکید بر الگوی همزیستی

نشست آزادی ادیان در واشنگتن با حضور نمایندگان بیش از ۸۰ کشور برگزار شد

آنو جوهر، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان
آنو جوهر، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، به نمایندگی از اقلیم کوردستان در نشست آزادی ادیان شرکت کرد.

آنو جوهر در حاشیه این نشست به کوردستان۲۴ گفت: «بسیاری از شرکت‌کنندگان هنگامی که متوجه حضور ما از اقلیم کوردستان می‌شوند، همزیستی مسالمت‌آمیز تمامی مؤلفه‌ها و ادیان در اقلیم و نقش پرزیدنت بارزانی در گرد هم آوردن آنان زیر پرچم کوردستان را می‌ستایند.»

وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان افزود که شرکت‌کنندگان در این نشست خواهان مشارکت در نیایش ملی هستند که قرار است در کوردستان و تحت نظارت پرزیدنت بارزانی برگزار شود.

وی تصریح کرد: «در اکثر مراسم‌های مربوط به ادیان و اقلیت‌ها، با احترام و شگفتی از نقش پرزیدنت بارزانی در حمایت از روند صلح و دیدارهای ایشان با طرف‌های مختلف برای برقراری ثبات در منطقه، به‌ویژه در سوریه، توافق میان هسد (SDF) و دمشق و توقف درگیری‌ها در غرب کوردستان یاد می‌کنند.»

آنو جوهر دلیل همزیستی میان ادیان و مؤلفه‌ها در کوردستان را نتیجه سیاست حکمرانی حکیمانه پرزیدنت بارزانی، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم دانست و گفت: «ما این باور را از نیاکانمان به ارث برده‌ایم و این همزیستی اکنون به سپری برای اقلیم کوردستان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شده است.»

 
