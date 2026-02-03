اخبار

حمایت عراق از توافق دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک

وزارت خارجه‌‌ی عراق توافق دمشق را عاملی مؤثر در بازگشت ثبات سوریە توصیف کرد

ساختمان وزارت خارجه‌ی عراق
وزارت امور خارجه عراق ضمن استقبال از توافق اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، آن را عاملی مؤثر در بازگشت ثبات و یکپارچگی به این کشور دانست.

وزارت امور خارجه‌ی عراق روز سه‌شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴)در بیانیه‌ای رسمی، حمایت خود را از توافق آتش‌بس فراگیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و دولت سوریه اعلام کرد. در این بیانیه تأکید شده است که تفاهمات حاصل‌شده، به‌ویژه در زمینه یکپارچه‌سازی نهادهای دولتی، به تقویت ثبات و پیشبرد فرایند سیاسی در سوریه کمک شایانی خواهد کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است که توافق مذکور گامی مثبت و بازتاب‌دهنده درک متقابل میان تمامی جریان‌های سیاسی سوریه است. بغداد معتقد است این رخداد، حقوق تمامی مؤلفه‌های جامعه سوریه را تضمین کرده و زمینه را برای مشارکت برابر در نهادهای دولتی بر اساس اصل شهروندی و همزیستی مسالمت‌آمیز فراهم می‌آورد.

وزارت امور خارجه‌ی عراق همچنین خاطرنشان کرد که این کشور همواره از امنیت و ثبات منطقه حمایت کرده و به راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها پایبند است. عراق ضمن ابراز همبستگی با خواسته‌های مردم سوریه برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار، بر حمایت قاطع خود از وحدت و استقلال سوریه تأکید ورزید.

 
