حمایت عراق از توافق دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک

وزارت خارجه‌‌ی عراق توافق دمشق را عاملی مؤثر در بازگشت ثبات سوریە توصیف کرد

3 ساعت پیش

وزارت امور خارجه عراق ضمن استقبال از توافق اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، آن را عاملی مؤثر در بازگشت ثبات و یکپارچگی به این کشور دانست.

وزارت امور خارجه‌ی عراق روز سه‌شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴)در بیانیه‌ای رسمی، حمایت خود را از توافق آتش‌بس فراگیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و دولت سوریه اعلام کرد. در این بیانیه تأکید شده است که تفاهمات حاصل‌شده، به‌ویژه در زمینه یکپارچه‌سازی نهادهای دولتی، به تقویت ثبات و پیشبرد فرایند سیاسی در سوریه کمک شایانی خواهد کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است که توافق مذکور گامی مثبت و بازتاب‌دهنده درک متقابل میان تمامی جریان‌های سیاسی سوریه است. بغداد معتقد است این رخداد، حقوق تمامی مؤلفه‌های جامعه سوریه را تضمین کرده و زمینه را برای مشارکت برابر در نهادهای دولتی بر اساس اصل شهروندی و همزیستی مسالمت‌آمیز فراهم می‌آورد.

وزارت امور خارجه‌ی عراق همچنین خاطرنشان کرد که این کشور همواره از امنیت و ثبات منطقه حمایت کرده و به راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها پایبند است. عراق ضمن ابراز همبستگی با خواسته‌های مردم سوریه برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار، بر حمایت قاطع خود از وحدت و استقلال سوریه تأکید ورزید.