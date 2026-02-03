حمایت عراق از توافق دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک
وزارت خارجهی عراق توافق دمشق را عاملی مؤثر در بازگشت ثبات سوریە توصیف کرد
وزارت امور خارجه عراق ضمن استقبال از توافق اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، آن را عاملی مؤثر در بازگشت ثبات و یکپارچگی به این کشور دانست.
وزارت امور خارجهی عراق روز سهشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴)در بیانیهای رسمی، حمایت خود را از توافق آتشبس فراگیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و دولت سوریه اعلام کرد. در این بیانیه تأکید شده است که تفاهمات حاصلشده، بهویژه در زمینه یکپارچهسازی نهادهای دولتی، به تقویت ثبات و پیشبرد فرایند سیاسی در سوریه کمک شایانی خواهد کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که توافق مذکور گامی مثبت و بازتابدهنده درک متقابل میان تمامی جریانهای سیاسی سوریه است. بغداد معتقد است این رخداد، حقوق تمامی مؤلفههای جامعه سوریه را تضمین کرده و زمینه را برای مشارکت برابر در نهادهای دولتی بر اساس اصل شهروندی و همزیستی مسالمتآمیز فراهم میآورد.
وزارت امور خارجهی عراق همچنین خاطرنشان کرد که این کشور همواره از امنیت و ثبات منطقه حمایت کرده و به راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به درگیریها پایبند است. عراق ضمن ابراز همبستگی با خواستههای مردم سوریه برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار، بر حمایت قاطع خود از وحدت و استقلال سوریه تأکید ورزید.