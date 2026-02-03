مسرور بارزانی در دبی با معاون نخستوزیر امارات دیدار کرد
تأکید اقلیم کوردستان و امارات بر تحکیم روابط راهبردی
مسرور بارزانی و معاون نخستوزیر امارات در دیداری مشترک، بر گسترش مناسبات دوستانه و ویژه میان اربیل و ابوظبی تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در دبی با شیخ سیف بن زاید نهیان، معاون نخستوزیر و وزیر کشور امارات متحده عربی دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه دولت اقلیم کوردستان، در این نشست هر دو طرف بر سر «تقویت هرچه بیشتر روابط دوستانه و ویژه میان اقلیم کوردستان و امارات در تمامی زمینهها» اتفاق نظر داشتند.
بررسی آخرین تغییرات و تحولات مربوط به اوضاع عمومی عراق و منطقه، از دیگر محورهای گفتوگو در این دیدار بود.