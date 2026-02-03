تمجید نخستوزیر گرجستان از نقش سازندهی شهروندان کورد
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و نخستوزیر گرجستان در حاشیهی اجلاس جهانی دولتها در دبی دیدار و بر توسعهی روابط دوجانبه تأکید کردند
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) در جریان مشارکت در اجلاس جهانی دولتها در دبی، با ایراکلی کوباخیدزه، نخستوزیر گرجستان دیدار و گفتگو کرد.
طبق بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست دو طرف در خصوص ضرورت تحکیم و تقویت روابط دوجانبه در حوزههای مختلف اتفاق نظر داشتند.
در محور دیگری از این دیدار، نخستوزیر گرجستان ضمن ابراز خرسندی، به نقش مثبت و مؤثر کوردهای ساکن در کشورش اشاره و از جایگاه آنان قدردانی کرد.