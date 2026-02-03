نماینده شورای سوریه دموکراتیک به کوردستان۲۴: پرزیدنت بارزانی از کشتار جمعی مردم کورد جلوگیری کرد

7 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده شورای سوریه دموکراتیک در آمریکا، می‌گوید که پرزیدنت مسعود بارزانی در توافق بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق و جلوگیری از کشتار جمعی مردم کورد نقش کلیدی داشت.

سینم محمد، نماینده شورای سوریه دموکراتیک در آمریکا، در گفت‌وگو با گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در رسیدن نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق به توافق، نقش اصلی ایفا کردند.

وی افزود که هدف آنها ادغام در دولت سوریه است، به نحوی که حقوق مردم کورد در قانون اساسی تضمین شود.

بر پایه این توافق نیروهای سوریه دموکراتیک در وزارت دفاع و نیروهای آسایش نیز در وزارت کشور سوریه، ادغام می‌شوند و امکان تحصیل به زبان کوردی به طور رسمی فراهم خواهد شد و نهادهای مدیریت خودگردان، بخشی از نهادهای رسمی دولت خواهند شد.

سینم محمد، گفت: اینکه توافق به طور کامل در حسکه و قامشلو اجرا شود، بسیار حائز اهمیت است و کنار گذاشتن مردم کورد به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

این توافق پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای سوریه دموکراتیک و شبه‌نظامیان وابسته به دمشق در حلب و مناطق دیگر انجام شد. درگیری مسلحانه نگرانی بین‌المللی و تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع آن را در پی داشت.

اجرای توافق از ۲ فوریه آغاز شده است و در مرحله اول آن نیروهای نظامی سوریه در شهرهای حسکه و قامشلو مستقر می‌شوند.

پرزیدنت بارزانی و طرف‌های بین‌المللی مانند آمریکا و فرانسه نقش چشمگیری در رسیدن به توافق داشتند و به عنوان تضمین کننده سیاسی روند باقی خواهند ماند.

ب.ن