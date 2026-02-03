نیروهای وزارت کشور سوریه وارد قامشلو شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – در چارچوب توافق بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق، امروز سهشنبه ۳ فوریه، نیروهای وزارت کشور سوریه، وارد شهر قامشلو شدند.
نیروهای وزارت کشور سوریه از ۱۲۵ نفر تشکیل شدهاند که سوار بر ۱۵ خودروی نظامی و با هماهنگی نیروهای آسایش قامشلو، وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک، وارد شهر قامشلو شدند.
به منظور جلوگیری از هرگونه تنش و ایجاد ناآرامی در هنگام ورود نیروها به قامشلو، از ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز سهشنبه، در قامشلو و اطراف آن منع تردد، اعلام شد.
گزارشگر کوردستان۲۴ از قامشلو اعلام کرد که در جریان استقبال از نیروهای ارتش سوریه، شَروانان پرچم کوردستان را بالا بردند و شعار «زنده باد مقاومت روژآوا» را سر دادند.
بر پایه گزارش، هیچ گونه سلاح سنگین در سطح شهر و اطراف آن دیده نمیشود. همچنین امروز بین نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای وابسته به دولت سوریه، رویارویی رخ نداده است.
روز دوشنبه ۲ فوریه نیز در چارچوب توافق بین دو طرف، نیروهای وزارت کشور سوریه وارد شهرهای حسکه و کوبانی در غرب کوردستان شدند.
ب.ن