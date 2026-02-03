احمد الشرع از یک هیئت شورای میهنی کورد در سوریه استقبال کرد

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در جریان دیدار رئیس‌جمهور سوریه و یک هیئت شورای میهنی کورد در سوریه، بر حفظ حقوق مردم کورد در آن کشور تاکید شد و فرمان اخیر ریاست جمهوری سوریه، یک اقدام مهم و راهبردی توصیف شد.

سه‌شنبه ۳ فوریه، ریاست جمهوری سوریه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور آن کشور در کاخ شعب، از یک هیئت شورای میهنی کورد در سوریه، استقبال کرده است.

بر پایه بیانیه، در این دیدار احمد الشرع بر پایبندی کامل دولت به تضمین حقوق شهروندان کورد به عنوان یک جامعه اصلی کشور طبق قانون، تاکید کرده است.

هیئت شورای میهنی کورد در سوریه نیز خوشحالی خود را از صدور فرمان شماره ۱۳ ریاست جمهوری سوریه ابراز داشت و به گرمی از آن استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که این هیئت صدور فرمان را گامی راهبردی و مهم در راستای تثبیت حقوق و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه کورد دانسته است.

این دیدار در چارچوب تلاش‌ها برای تحکیم همبستگی میهنی و حفظ حقوق تمام جوامع سوریه، انجام شد.

ب.ن