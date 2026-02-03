فرهاد اتروشی: در رابطه با سمت ریاست جمهوری به تصمیم پرزیدنت بارزانی پایبند خواهیم بود
اربیل (کوردستان۲۴) – معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق، وجود هرگونه اختلاف در رهبری پارت دموکرات کوردستان در خصوص تعیین نامزد برای سمت ریاست جمهوری عراق را تکذیب و تاکید کرد که در این رابطه به تصمیم پرزیدنت مسعود بارزانی و رهبری سیاسی کوردستان، پایبند خواهند بود.
سهشنبه ۳ فوریه، فرهاد اتروشی، معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق، در بیانیهای اعلام کرد:«متاسفانه برخی از رسانهها خبری منتشر کردهاند که غیرواقعی و نادرست است و در آن مدعی شدهاند که گویا در رهبری پارت دموکرات کوردستان در خصوص تعیین نامزد برای ریاست جمهوری عراق اختلاف نظر وجود دارد.»
وی افزود که این گونه ادعا و تحلیلها، بیاساس و نادرست هستند و از رسانهها خواست «قبل از انتشار خبر دقت کنند و از اعتبار منبع آن مطمئن شوند.»
اتروشی تاکید کرد:«ما برای حفظ منافع عمومی، به هر تصمیمی که توسط رهبری کوردستان و جناب پرزیدنت بارزانی در رابطه با سمت ریاست جمهوری اتخاذ شود، پایبند خواهیم بود و آن را اجرا میکنیم.»
