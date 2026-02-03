سلیمان اوسو: رئیسجمهور سوریه نقش پرزیدنت بارزانی در برقراری صلح در سوریه را ارج نهاد
اربیل (کوردستان۲۴) – سلیمان اوسو، عضو کمیته رهبری شورای میهنی کورد در سوریه، در گفتوگو با کوردستان۲۴، نتیجه دیدار هیئت این شورا با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه را اعلام کرد.
اوسو گفت: دیدار بسیار مثبت بوده و در آن رئیسجمهور سوریه نقش موثر و تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی را در رسیدن طرفها به توافق صلح و برقراری آرامش، بسیار ارزشمند دانسته است.
او گفت که در این دیدار احمد الشرع نقش پرزیدنت بارزانی را در برقراری آرامش و پیشبرد روند صلح میهنی، ارج نهاده است.
همچنین تاکید کرد که هیئت شورای میهنی کورد در سوریه، در این دیدار بر ضرورت تثبیت حقوق ملی مردم کورد در قانون اساسی آینده سوریه تاکید کرده و اعلام کرده است که بدون تامین حقوق قانونی و سیاسی، ثبات دائمی در کشور محقق نمیشود.
سلیمان اوسو گفت که به رئیسجمهور سوریه گفتهاند مردم کورد یک شریک اصلی در توافق صلح هستند، بنابراین لازم است که از هرگونه نقض حقوق آنها کاملا ممانعت شود.
یکی دیگر از محورهای گفتوگو در این دیدار رویارویی با نفرتپراکنی بین ملتهای کورد و عرب بوده است، به طوریکه سوریه جدید به نمونه همزیستی مسالمتآمیز و احترام گذاشتن به تنوع جوامع تبدیل شود، که حقوق همه در آن به طور برابر حفظ شود.
ب.ن