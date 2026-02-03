دیدار مسرور بارزانی و رئیس امارات متحده عربی
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس امارات متحده عربی، بر ضرورت توسعه بیشتر روابط اقلیم کوردستان و امارات در زمینههای مختلف تاکید کردند.
عصر امروز سهشنبه ۳ فوریه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در شهر ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف بر ضرورت توسعه بیشتر روابط اقلیم کوردستان و امارات در زمینههای مختلف تاکید کردند.
در این دیدار اوضاع عمومی عراق و آخرین تحولات سوریه و منطقه نیز مورد گفتوگو قرار گرفتند.
I am pleased to meet with my dear brother HH @MohamedBinZayed in Abu Dhabi. We reaffirmed our commitment to stronger bilateral relations and people-to-people ties. We also discussed the situation in Iraq and developments in Syria. pic.twitter.com/tLdjgVcPcK— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 3, 2026
ب.ن