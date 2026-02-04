المانیتور از نقش کلیدی فرانسه در تثبیت زبان کوردی در سوریه خبر داد
پاریس با تکیه بر روابط دیرینه و دوستانهی خود با کوردها، در تلاش است تا تمامی حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریه گنجانده شود
یک وبسایت آمریکایی در گزارشی تحلیلی، از فشارهای دیپلماتیک پاریس برای گنجاندن حقوق زبانی و فرهنگی کوردها در توافقنامهی اخیر میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دمشق پرده برداشت.
وبسایت خبری-تحلیلی «المانیتور» در گزارشی فاش کرد که فرانسه نقشی تعیینکننده در تضمین حقوق مدنی و فرهنگی ملت کورد در چارچوب توافقنامهی جدید داشته است. بر اساس اطلاعات این رسانه که به نقل از منابع دیپلماتیک منتشر شده، دولت فرانسه فشارهای زیادی اعمال کرده است تا حق تحصیل به زبان کوردی بهعنوان یکی از بندهای اصلی این توافق که از دوم این ماه (فوریه) اجرایی شده، تضمین شود.
این گزارش میافزاید که پاریس با تکیه بر روابط دیرینه و دوستانهی خود با کوردها، در تلاش است تا تمامی حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریه بهعنوان بندهای غیرقابلتغییر تثبیت شود. در همین راستا، فرانسه بر ضرورت مشارکت فعال نمایندگان کورد در کمیتهی تدوین قانون اساسی جدید سوریه تأکید کرده است.
در ادامهی تلاشهای دیپلماتیک برای تحکیم روابط و حمایت از حقوق کوردها، روز سهشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۶ (۱۴ بهمن ۱۴۰۴)، هیئتی مشترک از دولت و پارلمان فرانسه وارد شهر قامشلو شد و با مقامات مدیریت خودگردان دیدار کرد.
طبق بیانیهی مدیریت خودگردان در شمال و شرق سوریه، هیئت فرانسوی تأکید کرده است که هدف آنها انتقال مطالبات ملت کورد و سایر مولفهها به مراکز تصمیمگیری جهانی است. در این دیدارها که وضعیت امنیتی و سیاسی بررسی شد، فرانسه وعده داد که برای حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی ساکنان منطقه تلاش کرده و همکاریها در زمینهی مبارزه با تروریسم را تقویت کند.
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ)، روز جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، جزئیات توافق با دولت دمشق را که با هدف جلوگیری از کشتار و حفاظت از مردم امضا شده، منتشر کرد. نکات کلیدی این توافق عبارتاند از:
- نیروهای نظامی: هَسَدَ بهعنوان بخشی از وزارت دفاع سوریه شناخته میشود، اما در قالب تیپها و واحدهای نظامی در مناطق خود باقی میماند.
- پروندهی امنیتی: نیروهای آسایش زیرمجموعه وزارت کشور سوریه شده و امنیت داخل شهرها را بر عهده میگیرند؛ ارتش سوریه وارد هیچ شهر و روستای کوردنشینی نخواهد شد.
- اداری و زبانی: تحصیل به زبان کوردی در مدارس و دانشگاهها رسمی میشود؛ کارمندان مدیریت خودگردان به استخدام دولت درآمده و اداره مناطق توسط بومیان انجام میشود.
- وضعیت کوبانی: محاصرهی کوبانی پایان یافته و نیروهای نظامی از داخل شهر به حومه عقبنشینی میکنند.
- تضمین بینالمللی: آمریکا و فرانسه بهعنوان ناظر و ضامن سیاسی توافق باقی میمانند.
مظلوم عبدی تأکید کرد که اگرچه این توافق تمام خواستهها را پوشش نمیدهد، اما بهترین گزینهی راهبردی برای حفظ دستاوردها در مقطع کنونی است.