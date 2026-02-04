نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دبی با سلطان جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد

6 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات، بر توسعه‌ی همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۴ فوریه ۲۰۲۶ (۱۵ بهمن ۱۴۰۴)، در جریان سفر خود به دبی با سلطان جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اطلاعیه‌ی منتشرشده از سوی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست طرفین بر اهمیت گسترش روابط میان اربیل و ابوظبی، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، منابع طبیعی و فناوری تأکید کردند و راهکارهای ارتقای همکاری‌های راهبردی را مورد بررسی قرار دادند.