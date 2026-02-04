برهم صالح: وضعیت سوریه نگرانکننده است
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نقش دولت اقلیم کوردستان در ارسال کمکهای بشردوستانه به روژآوا را ستود
برهم احمد صالح، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اروز چهارشنبه، ۴ فوریه ۲۰۲۶ (۱۵ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگویی اختصاصی با عمار نجمالدین، خبرنگار کوردستان۲۴ در دبی، به تشریح آخرین تلاشهای این سازمان برای امدادرسانی به غرب کوردستان، بهویژه شهر کوبانی پرداخت.
برهم صالح در این گفتگو با ابراز نگرانی عمیق از وخامت اوضاع در سوریه، از تلاشهای دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد و اظهار داشت: «نقش دولت اقلیم کوردستان را در ارسال و تسهیل کمکهای بشردوستانه بسیار ارزشمند میدانیم.»
وی در پایان سخنان خود با اشاره به توافقنامه و آتشبس امضاشده، تصریح کرد: «امیدواریم آتشبس فعلی بهصورت کامل اجرا شود تا زمینه برای ارسال کمکهای بشردوستانه فراهم گردد.»
برهم صالح همچنین افزود که تلاشهای سازمان ملل برای ارسال کمکها به کوبانی ادامه دارد و بخشی از این کمکها تاکنون به حلب، قامشلو و کوبانی ارسال شده است.