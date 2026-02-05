روابط بازرگانی فرانسه و اقلیم کوردستان در حال گسترش است
چندین شرکت فرانسوی در اقلیم کوردستان فعال هستند
مقامهای اتاق بازرگانی اربیل از توسعهی پیوندهای تجاری با فرانسه خبر میدهند؛ بخشی از مبادلات در قالب تجارت فرانسه با عراق ثبت میشود و چندین شرکت فرانسوی در اقلیم هستد.
روابط میان فرانسه و اقلیم کوردستان تنها به حوزهی سیاسی محدود نمیشود و در سالهای اخیر، ابعاد بازرگانی آن نیز بهطور چشمگیری گسترش یافته است. کامران صلاح باجگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع اربیل، روز پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد حجم قابلتوجهی از مبادلات تجاری میان دو طرف در چارچوب تجارت فرانسه با عراق ثبت میشود.
به گفتهی او، آمار دقیق و تفکیکشدهای از سهم مستقیم اقلیم کوردستان وجود ندارد، اما مجموع تجارت فرانسه با عراق در سال گذشته به حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده که بیش از یک میلیارد دلار آن به بخش نفت اختصاص داشته است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی اربیل توضیح داد بیشترین تبادلات تجاری میان فرانسه و اقلیم کوردستان در حوزهی محصولات آرایشی، تجهیزات ساختمانی و مواد شوینده انجام میشود. در این میان، عطرهای فرانسوی در صدر کالاهای پرتقاضا قرار دارند و با استقبال گستردهی بازار روبهرو هستند.
او همچنین افزود: تا سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰)، حدود ۷۵ درصد کالاهای وارداتی از فرانسه به اقلیم کوردستان از طریق گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل وارد میشد، اما اکنون بخش عمدهای از این واردات از دیگر گذرگاههای عراق انجام میگیرد.
تلاش برای جذب سرمایهگذاران فرانسوی
کامران صلاح باجگر، با تأکید بر مطلوب بودن سطح روابط تجاری میان دو طرف گفت هیئتهای بازرگانی اقلیم کوردستان چندین بار در نمایشگاهها و نشستهای بزرگ اقتصادی فرانسه حضور یافتهاند و بهطور مستمر سرمایهگذاران و بازرگانان فرانسوی را به سرمایهگذاری در اقلیم تشویق میکنند.
در همین راستا، بلند محمد، مدیرکل ثبت شرکتها، اعلام کرد که در حال حاضر ۱۱ شرکت فرانسوی دارای مجوز رسمی فعالیت در اقلیم کوردستان هستند.
بر اساس آمار سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳)، ارزش صادرات فرانسه به عراق ۴۲۰ میلیون دلار بوده که بخش عمدهی آن شامل مواد غذایی، محصولات کشاورزی و کالاهای آرایشی و بهداشتی است.
برنامههای توسعهی کشاورزی در کوردستان
یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، پیشتر اعلام کرده بود حدود ۳۰ شرکت فرانسوی با اقلیم همکاری دارند. برخی از این شرکتها در زمینهی واردات کالاهای فرانسوی مانند خودرو، پوشاک و محصولات آرایشی فعالیت میکنند و برخی دیگر در بخشهای صنعتی و کشاورزی مشغول به کار هستند.
او تأکید کرده بود فرانسه علاقهمند است در چارچوب پروژههایی مشخص، در توسعهی بخش کشاورزی و پیشرفت روستاهای کوردستان نقشآفرینی کند و برنامهریزیهایی در این زمینه در دست انجام است.