دیدار پرزیدنت بارزانی و وزیر خارجه فرانسه

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی با انتشار بیانیه‌ای، محتوای دیدار پرزیدنت مسعود بارزانی و وزیر خارجه فرانسه را منتشر کرد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد:«قبل‌ از ظهر امروز جمعه، ۶ فوریه ۲۰۲۶، در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی از جناب ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه استقبال کرد.»

بر پایه بیانیه:«در این دیدار که جناب پاتریک دورل، سفیر فرانسه در عراق و یان بریم، سرکنسول فرانسه در اربیل نیز حضور داشتند، وزیر خارجه فرانسه سلام مخصوص رئیس‌جمهور مکرون را به پرزیدنت بارزانی ابلاغ کرد و گفت که وی بر روابط و دوستی دوجانبه و حمایت از مردم کوردستان، تاکید دارد. همچنین خوشحالی خود را از سفر به کوردستان و دیدار با پرزیدنت بارزانی ابراز داشت، که با هدف اطلاع یافتن از نزدیک از اوضاع سیاسی منطقه و رایزنی با رهبران منطقه، در راستای رسیدن به راه‌حل مناسب برای مسائل منطقه، انجام داده است. وزیر خارجه فرانسه به تلاش‌های مستمر رئیس‌جمهور مکرون و پرزیدنت بارزانی برای تشویق طرف‌ها در راستای رسیدن به توافق در سوریه اشاره کرد و از آن تمجید کرد. همچنین از نقش پرزیدنت بارزانی در حل مسائل در عراق و منطقه قدردانی کرد. روابط تاریخی فرانسه و مردم کوردستان را نیز مورد توجه قرار داد و یک نامه زنده‌یاد بارزانی را به پرزیدنت بارزانی تقدیم کرد که در سال ۱۹۶۷ به ژنرال دیگول، رئیس‌جمهور وقت فرانسه نوشته است و در بایگانی وزارت خارجه فرانسه حفظ شده است. پرزیدنت بارزانی از وزیر خارجه فرانسه قدردانی کرد و نامه را یک سند ارزشمند توصیف کرد که روابط و دوستی تاریخی مردم کوردستان و مردم فرانسه را نشان می‌دهد.»

در بیانیه آمده است:«در این دیدار درباره اوضاع سیاسی منطقه و سوریه و روند صلح در ترکیه و روند سیاسی عراق و اقلیم کوردستان تبادل نظر شد و پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که خواستار رفع تمامی مسائل و موانع منطقه خاورمیانه از طریق صلح‌آمیز هستند، به طوریکه در منطقه ثبات برقرار شود. پرزیدنت بارزانی روند صلح در ترکیه را مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد که روند صلح در ترکیه از راه گفت‌وگو به نتیجه برسد و تاکید کرد که همیشه از آن روند حمایت کرده‌اند. پرزیدنت بارزانی در خصوص روژآوا نیز اظهار داشت که تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند، تا از تبدیل اختلافات سیاسی به جنگ بین ملت‌های کورد و عرب جلوگیری شود و از پاکسازی نژادی علیه مردم کورد در سوریه جلوگیری شود. همچنین تاکید کرد که از توافق بین دولت سوریه و ه.س.د، حمایت می‌کنند و ابراز امیدواری کرد که این توافق برای برقراری ثبات و حل مسائل در این دوره به عنوان مبنا قرار گیرد.»

بیانیه می‌افزاید:«پرزیدنت بارزانی، در خصوص خطر ظهور مجدد تروریسم، اظهار داشت که خطر تجدید قوای داعش وجود دارد و لازم است که سازوکار مناسب و هماهنگی بین طرف‌ها برای رویارویی با تهدید تروریسم و داعش وجود داشته باشد.»

در پایان بیانیه آمده است:«در بخش دیگری از این دیدار، پرزیدنت بارزانی از فرانسه به خاطر حمایت از مردم کوردستان در شرایط دشوار قدردانی کرد. وزیر خارجه فرانسه نیز تاکید کرد که کشورش همیشه همدلی خاصی با مسئله مردم کوردستان در خاورمیانه داشته است و از راه‌حل صلح‌آمیز برای احقاق حقوق مردم کوردستان حمایت می‌کند و کشورش از حفظ اقلیم کوردستان و پایداری یک اقلیم کوردستان قوی حمایت می‌کند.»

ب.ن