اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در حاشیه اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی، در مصاحبه با روزنامه "The National" از دولت سوریه به ریاست احمد الشرع خواست که حقوق مردم کورد را در قانون اساسی کشور تثبیت کنند.

نخست‌وزیر اعلام کرد:«شاهد کاهش نسبی تنش‌ هستیم، اما هنوز به طور کامل پایان نیافته است. امیدوارم همه طرف‌ها با ذهنی آرام رفتار کنند، تا فرصت برای گفت‌وگوی بیشتر فراهم شود و به راه‌حلی بلندمدت برسند.»

نخست‌وزیر گفت:«سوریه یک جامعه متنوع دارد و برای ثبات کشور لازم است که دولت دمشق نگرانی‌های همه جوامع را در نظر بگیرد، تا احساس کنند که بخشی از سوریه جدید هستند.»

مسرور بارزانی، گفت که اقلیم کوردستان به ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در میانجیگری بین دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک و آمریکا، نقش اصلی داشته است. او گفت:«ما با دمشق، قامشلو، آمریکا و فرانسه، برای آرام کردن اوضاع در تماس مستقیم بودیم.»

نخست‌وزیر در خصوص موضع اقلیم کوردستان در برابر نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د)، گفت:«در هر صورت ما کورد هستیم، شاید از نظر سیاسی با یک حزب دیگر اختلاف نظر داشته باشیم، اما زمانی که مردم کورد در هر نقطه‌ای از جهان مورد ستم قرار گیرد، ما با آنها همدلی می‌کنیم. وقتی که شاهد جنایات قبیح علیه مردم کورد یا زنان کورد هستیم، نه فقط کورد، بلکه علیه بشریت در هرجایی که باشد، برای ما قابل قبول نیست.»

مسرور بارزانی ابراز امیدواری کرد که روابط با سوریه از توافق شفاهی به سطح قانونی ارتقا پیدا کند و حقوق کورد در قانون اساسی تثبیت شود. همچنین از وجود طرف‌هایی که قصد ممانعت از رسیدن به توافق را دارند، هشدار داد و از رهبری سوریه خواست که «خود رهبری کنند نه اینکه توسط دیگران رهبری شوند.»

ایران و آمریکا

در خصوص تنش بین واشنگتن و تهران نیز، مسرور بارزانی، گفت:«مطمئنا تلاش می‌کنیم که از کشمکش‌ها دور بمانیم. این مسئله ما نیست و ما بخشی از آن نخواهیم شد.» همچنین تاکید کرد که اقلیم کوردستان می‌خواهد در منطقه عامل ثبات و بخشی از راه‌حل باشد نه مشکلات.

روابط اربیل و بغداد

مسرور بارزانی با اشاره به اینکه در صورت احترام گذاشتن به قانون اساسی عراق و اجرای کامل آن می‌توانند بهترین رابطه را با بغداد داشته باشند، در خصوص سمت ریاست جمهوری این کشور تاکید کرد:«باید نتایج انتخابات در نظر گرفته شود.» و پیشنهاد کرد که نمایندگان کورد در مجلس نمایندگان عراق در مورد یک کاندید به توافق برسند و یا در پارلمان کوردستان در مورد آن رای‌گیری کنند و فرد برگزیده به عنوان کاندید مشترک، سمت ریاست جمهوری را در دست گیرد.

اصلاحات دولت و روابط اقتصادی

نخست‌وزیر، برنامه اصلاحات دولت اقلیم کوردستان از جمله دیجیتالی کردن خدمات عمومی و تامین برق ۲۴ ساعته برای بیشتر مناطق کوردستان را مورد توجه قرار داد و به روابط اقتصادی قوی با کشورهای حوزه خلیج به خصوص امارات متحده عربی اشاره کرد و گفت که شرکت‌های اماراتی در بخش‌های انرژی، کشاورزی و گردشگری اقلیم کوردستان فعالیت دارند و اقلیم کوردستان به عنوان یک اقلیم باثبات در منطقه‌ای ناآرام شناخته شده است.

