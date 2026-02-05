مقام رسمی: ژنرال روسی در مسکو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بستری شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات اعلام کردند که یک ژنرال روسی، صبح امروز جمعه ۶ فوریه، در یک آپارتمان در مسکو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد، که ظاهرا آخرین تلاش برای ترور یک چهره ارشد نظامی روسیه بوده است.

کمیته تحقیقات روسیه که جرایم بزرگ را بررسی می‌کند، اعلام کرد که "یک فرد ناشناس چندین گلوله" به ولادیمیر الکسیف، ژنرالی که نقش تاثیرگذاری در ستاد کل روسیه دارد، شلیک کرده و سپس از صحنه فرار کرده است.

این آژانس در بیانیه‌ای افزود:"قربانی در بیمارستان بستری شده است."

کمیته تحقیقات روسیه، در مورد عامل مظنون هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده است.

از زمان آغاز حمله تمام عیار مسکو به اوکراین در فوریه 2022، چندین مقام عالی رتبه نظامی کشته شده‌اند.

کی‌یف مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است.

طبق بیوگرافی آنلاین الکسیف، او که یک افسر نظامی حرفه‌ای است، معاون اول رئیس ستاد کل روسیه است.

او در طول مداخله روسیه در سوریه، برای حمایت از بشار اسد، رهبر برکنار شده، عملیات اطلاعاتی را رهبری می‌کرد.

او همچنین برای مذاکره با یوگنی پریگوژین، رئیس واگنر، در جریان تلاش او برای شورش علیه افسران ارشد نظامی روسیه در سال ۲۰۲۳ اعزام شد.

سوتلانا پترنکو، سخنگوی کمیته تحقیقات، در بیانیه‌ای گفت:«اقدامات تحقیقاتی و اقدامات جستجوی عملیاتی برای شناسایی فرد یا افراد دخیل در ارتکاب جرم مذکور در حال انجام است.»

ماه گذشته دادگاهی در روسیه یک مرد ازبک را به جرم قتل رئیس نیروهای دفاع رادیولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ارتش روسیه در سال ۲۰۲۴، به حبس ابد محکوم کرد.

این ژنرال، ایگور کیریلوف، هنگام خروج از یک آپارتمان در مسکو، در اثر انفجار یک اسکوتر بمب‌گذاری شده کشته شد. کی‌یف اعلام کرد که این حمله توسط آنها ترتیب داده شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن