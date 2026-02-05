4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – عمر شیخموس، شخصیت برجسته سیاسی و عضو هيئت موسس اتحادیه میهنی کوردستان، خوشبینی خود را نسبت به اوضاع غرب کوردستان نشان داد و تاکید کرد که درصد قابل توجهی از خواسته‌های مردم در آنجا محقق شده است.

عمر شیخموس، نقش پرزیدنت مسعود بارزانی در به هم نزدیک شدن طرف‌های سیاسی سوریه را بسیار تاثیرگذار و تاریخی دانست.

وی در مصاحبه تخصصی با کوردستان۲۴، اوضاع سیاسی غرب کوردستان را مورد توجه قرار داد و گفت که فرمان ریاست جمهوری سوریه از بسیاری جهات به توافق ۱۱ مارس سال ۱۹۷۰ شبیه است - که بین جنبش رهایی‌بخش کورد به رهبری ملا مصطفی بارزانی و دولت وقت بغداد امضا شد-.

این شخصیت سیاسی باسابقه، گفت که در حال حاضر حدود ۶۵ درصد مطالبات مردم کورد در غرب کوردستان محقق شده‌اند و آن را یک پیروزی بزرگ دانست.

شیخموس افزود: مردم کورد با همبستگی خود می‌تواند از دستاوردهایش در غرب کوردستان پاسداری کند.

او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دست‌یافتن به خودمختاری دشوار است، لازم دانست که غرب کوردستان از تجربه موفقیت‌آمیز اقلیم کوردستان در تنظیم امور خود استفاده کند، به خصوص که اکنون کشورهای اروپایی از مسئله کورد حمایت می‌کنند.

نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها و دولت دمشق، پس از درگیری‌های شدید، در خصوص مدیریت مشترک مناطق غرب کوردستان، به توافق رسیدند و توافق در برخی نقاط وارد مرحله اجرایی شده است.

