پرزیدنت بارزانی و مظلوم عبدی دیدار کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی و فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، خبر داد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد:«روز جمعه ۶ فوریه در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی، از جناب مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، استقبال کرد.»
بر پایه بیانیه:«در این دیدار اوضاع روژآوا و همچنین اجرای توافق بین دولت سوریه و ه.س.د و آخرین پیشامدهای سوریه، مورد گفتوگو قرار گرفت.»
در بیانیه آمده است:«در این دیدار، پرزیدنت بارزانی از دو طرف خواست که به اجرای بندهای توافق پایبند باشند و همه طرفها هماهنگی داشته باشند که در مراحل آینده و در قانون اساسی، حقوق مردم کورد در سوریه محفوظ باشد و تثبیت شود.»
ب.ن