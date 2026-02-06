پرزیدنت بارزانی و مظلوم عبدی دیدار کردند

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی و فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، خبر داد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد:«روز جمعه ۶ فوریه در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی، از جناب مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، استقبال کرد.»

بر پایه بیانیه:«در این دیدار اوضاع روژآوا و همچنین اجرای توافق بین دولت سوریه و ه.س.د و آخرین پیشامدهای سوریه، مورد گفت‌وگو قرار گرفت.»

در بیانیه آمده است:«در این دیدار، پرزیدنت بارزانی از دو طرف خواست که به اجرای بندهای توافق پایبند باشند و همه طرف‌ها هماهنگی داشته باشند که در مراحل آینده و در قانون اساسی، حقوق مردم کورد در سوریه محفوظ باشد و تثبیت شود.»

ب.ن