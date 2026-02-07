فیصل یوسف: پرزیدنت بارزانی تمام توان خود را برای حل بحران غرب کوردستان به کار گرفت

3 ساعت پیش

سخنگوی شورای میهنی کورد در سوریه (ENKS) با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک اربیل، اعلام کرد که دولت دمشق به رنج‌های گذشته‌ی کوردها اذعان کرده و متعهد به عدم تکرار آن‌ها شده است.

فیصل یوسف، سخنگوی اَنَ‌کَ‌سَ، روز جمعه ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی تمام توان خود را برای حل بحران غرب کوردستان به کار گرفت. روابط قدرتمند ایشان با ایالات متحده، فرانسه و کشورهای عربی مانع از بروز جنگ قومی شد و اربیل را به کانون مذاکرات برای دستیابی به صلح تبدیل کرد.»

وی در بخشی از سخنان خود به موضوع پرچم اشاره کرد و گفت: «برخی افراد شوونیست از برافراشته‌شدن پرچم کوردستان نگران شدند، اما این پرچم نماد وجود و اتحاد ملی کورد در سرزمین مادری و نشانه‌ی آزادی ماست. همه‌ی ما زیر سایه‌ی این پرچم مبارزه می‌کنیم.»

فیصل یوسف درباره‌ی جزئیات دیدار با مقامات سوریه گفت: «ما به صراحت اعلام کردیم که مسئله‌ی کورد یک مشکل ۱۵ ساله نیست، بلکه موضوعی تاریخی و مرتبط با تاریخ سوریه‌ است.»

وی افزود: «مقامات دمشق برخوردی بسیار مثبت داشتند و ضمن آگاهی از ظلم‌های رژیم گذشته علیه کوردها، وعده دادند که اجازه‌ی تکرار آن رویدادها را ندهند. آن‌ها بر نقش مؤثر مؤلفه‌ی کورد تأکید کرده و آمادگی خود را برای حل مشکلات از طریق گفت‌وگو اعلام نمودند.»