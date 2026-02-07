سخنگوی اَنَکَسَ: پرزیدنت بارزانی مانع وقوع جنگ قومی در منطقه شد
فیصل یوسف: پرزیدنت بارزانی تمام توان خود را برای حل بحران غرب کوردستان به کار گرفت
سخنگوی شورای میهنی کورد در سوریه (ENKS) با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک اربیل، اعلام کرد که دولت دمشق به رنجهای گذشتهی کوردها اذعان کرده و متعهد به عدم تکرار آنها شده است.
فیصل یوسف، سخنگوی اَنَکَسَ، روز جمعه ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی تمام توان خود را برای حل بحران غرب کوردستان به کار گرفت. روابط قدرتمند ایشان با ایالات متحده، فرانسه و کشورهای عربی مانع از بروز جنگ قومی شد و اربیل را به کانون مذاکرات برای دستیابی به صلح تبدیل کرد.»
وی در بخشی از سخنان خود به موضوع پرچم اشاره کرد و گفت: «برخی افراد شوونیست از برافراشتهشدن پرچم کوردستان نگران شدند، اما این پرچم نماد وجود و اتحاد ملی کورد در سرزمین مادری و نشانهی آزادی ماست. همهی ما زیر سایهی این پرچم مبارزه میکنیم.»
فیصل یوسف دربارهی جزئیات دیدار با مقامات سوریه گفت: «ما به صراحت اعلام کردیم که مسئلهی کورد یک مشکل ۱۵ ساله نیست، بلکه موضوعی تاریخی و مرتبط با تاریخ سوریه است.»
وی افزود: «مقامات دمشق برخوردی بسیار مثبت داشتند و ضمن آگاهی از ظلمهای رژیم گذشته علیه کوردها، وعده دادند که اجازهی تکرار آن رویدادها را ندهند. آنها بر نقش مؤثر مؤلفهی کورد تأکید کرده و آمادگی خود را برای حل مشکلات از طریق گفتوگو اعلام نمودند.»