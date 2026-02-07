دو مخفیگاه تروریست‌ها را در غرب نینوا منهدم شدند

4 ساعت پیش

فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که در پی حمله‌ی دقیق جنگنده‌های ارتش به مخفیگاه‌های داعش در مرز نینوا، چهار تروریست کشته شدند.

هسته‌ی رسانه‌ی امنیتی، روز جمعه ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات دقیق و پایش چندروزه توسط مدیریت اطلاعات نظامی، جنگنده‌های ارتش طی یک حمله‌ی هدفمند، دو مخفیگاه تروریست‌ها را در غرب نینوا منهدم کردند.»

طبق این بیانیه، حمله در نزدیکی شهرستان «حضر»، واقع در مرز مشترک استان‌های نینوا و صلاح‌الدین صورت گرفته است. در نتیجه‌ی این عملیات، علاوه بر کشته‌شدن ۴ تروریست، یک خودروی استتارشده و مقادیر قابل‌توجهی تجهیزات لجستیکی، سلاح، مهمات و ابزارهای فنی موجود در مخفیگاه‌ها به‌طور کامل نابود شد.

این عملیات بخشی از تلاش‌های مستمر نیروهای امنیتی برای پاک‌سازی بقایای داعش در مناطق بیابانی و خشکاندن ریشه‌های تروریسم در کانون‌های مخفی آنان است.